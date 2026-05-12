Un animateur d’école maternelle parisienne mis en examen pour des violences sexuelles sur trois enfants

Un animateur intervenant dans une école maternelle parisienne a été mis en examen après des accusations de violences sexuelles visant trois jeunes enfants. L’homme a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits présumés commis au sein d’un établissement de la capitale, où il travaillait dans le cadre des activités périscolaires.

Cette nouvelle affaire intervient dans un climat déjà extrêmement tendu autour du périscolaire parisien. Depuis plusieurs mois, de nombreuses plaintes et signalements visant des animateurs ont émergé dans plusieurs écoles de la ville. Selon des chiffres relayés ces derniers mois, plusieurs dizaines d’agents ont été suspendus à Paris depuis 2025 pour des soupçons de violences physiques ou sexuelles sur mineurs.

Le scandale du périscolaire continue de s’étendre

Les investigations judiciaires se multiplient désormais dans plusieurs arrondissements de la capitale. Des parents regroupés en collectifs dénoncent un manque de réaction des autorités et évoquent des dysfonctionnements dans la remontée des signalements. Plusieurs familles accusent également la Ville de Paris d’avoir tardé à suspendre certains agents malgré des alertes antérieures.

Face à l’ampleur du scandale, la mairie de Paris a annoncé ces derniers mois plusieurs mesures de renforcement des contrôles et de prévention dans les activités périscolaires. Le parquet de Paris poursuit de son côté de nombreuses enquêtes concernant des faits présumés de violences sexuelles dans des écoles maternelles de la capitale, alors que les associations de protection de l’enfance réclament un durcissement des procédures de recrutement et de surveillance des personnels en contact avec des mineurs.