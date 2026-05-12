Le coût de la vie prive une partie des étudiants d’une hygiène de vie normale

La précarité étudiante continue de s’aggraver en France et ses conséquences se répercutent désormais directement sur la santé des jeunes. Près d’un étudiant sur deux affirme ne pas avoir suffisamment à manger de façon régulière.. Dans le même temps, 41 % affirment avoir déjà renoncé à des soins médicaux faute d’argent, qu’il s’agisse de consultations, de médicaments, de soins dentaires ou d’un suivi psychologique. La hausse des loyers, des produits alimentaires et des dépenses courantes pousse une partie d’entre eux à faire des arbitrages permanents sur leurs besoins essentiels.

L’étude met également en lumière une forte dégradation des habitudes de vie. Plus d’un étudiant sur deux dit ne pas pratiquer une activité physique régulière, souvent par manque de temps ou de moyens financiers. Beaucoup cumulent désormais études et emploi précaire afin de couvrir leurs dépenses, au détriment du sommeil, de l’alimentation ou de leur équilibre psychologique. Cette pression économique constante favorise aussi l’isolement social et le repli sur soi.

Une génération fragilisée par les difficultés financières

Les données montrent également que 58 % des étudiants se sentent régulièrement stressés par leur situation financière et que près d’un sur trois présente des symptômes dépressifs ou anxieux. Plus inquiétant encore, une majorité estime que sa santé s’est dégradée depuis le début de ses études supérieures. Les difficultés touchent aussi le logement : de nombreux jeunes consacrent plus de la moitié de leurs revenus à leur loyer, tandis que certains renoncent à chauffer correctement leur logement ou réduisent leurs dépenses alimentaires pour payer leurs charges. Le recours aux distributions alimentaires et aux aides d’urgence continue parallèlement d’augmenter dans plusieurs grandes villes universitaires.

Face à cette situation, les associations étudiantes réclament une revalorisation des aides publiques, un meilleur accès aux soins psychologiques et un encadrement renforcé des dépenses liées au logement. Plusieurs observateurs estiment que cette précarité durable dépasse désormais le simple cadre universitaire et constitue un enjeu majeur de santé publique pour les prochaines années.