La justice australienne sanctionne un groupe minier pour des atteintes au patrimoine aborigène

La justice australienne a condamné le groupe minier Fortescue à verser l’équivalent de 108 millions de dollars américains à une communauté aborigène pour les destructions causées sur ses terres ancestrales dans l’ouest du pays. Le tribunal fédéral a estimé que les activités industrielles menées dans la région de Pilbara avaient provoqué un important préjudice culturel au peuple Yindjibarndi, dont plusieurs sites sacrés ont été détruits ou profondément dégradés par l’exploitation minière.

Le jugement décrit l’implantation de vastes infrastructures industrielles sur ces territoires, notamment plusieurs mines à ciel ouvert, une voie ferrée, des décharges ainsi qu’un bassin de résidus miniers. Plus d’une centaine de sites autochtones protégés auraient été entièrement détruits ou recouverts par les installations du complexe minier baptisé « Solomon ».

Une décision historique sur le préjudice culturel

Le tribunal a distingué la valeur économique des terrains du dommage culturel subi par la communauté aborigène. Si l’indemnisation foncière reste relativement limitée, la justice a évalué séparément l’atteinte spirituelle et culturelle à environ 150 millions de dollars australiens, soit l’une des plus importantes réparations jamais accordées dans le pays au titre des droits des peuples autochtones.

Cette affaire intervient dans un contexte de fortes tensions autour de l’exploitation minière en Australie, plusieurs groupes industriels ayant été accusés ces dernières années d’endommager des sites sacrés aborigènes. Les associations autochtones réclament depuis longtemps un renforcement des protections légales face aux intérêts des grandes compagnies minières, particulièrement dans les régions riches en minerais stratégiques.