Guadeloupe: à Baie-Mahault, la justice exige des mesures d’urgence face à des conditions de détention jugées indignes

Dès que l’on pousse la porte des chiffres, le malaise saute aux yeux. À la prison de Baie-Mahault, en Guadeloupe, le tribunal administratif ordonne des mesures d’urgence pour «remédier aux conditions indignes de détention», selon une décision rendue publique jeudi. Sur 428 détenus adultes, 155 dorment sur un matelas posé au sol. Et le juge demande d’éloigner ces couchages des espaces sanitaires, signe que l’urgence ne se limite plus au confort mais touche à l’hygiène la plus élémentaire.

Derrière cette décision, une procédure en référé lancée par l’Observatoire international des prisons, après des recommandations d’urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté à la suite d’une visite en 2025. L’avocate de l’OIP, Me Gladys Démocrite, parle de «dysfonctionnements importants» et rappelle que le juge a retenu 14 mesures sur les 38 sollicitées. La densité carcérale, elle, pèse comme une chape, avec 247% pour la maison d’arrêt des hommes, un niveau qui rend toute gestion quotidienne, pour les détenus comme pour les surveillants, proche du numéro d’équilibriste.

Matelas au sol, moisissures, eau en promenade: le quotidien sous injonction

Concrètement, le tribunal enjoint l’administration pénitentiaire à réagir sur des points très précis: linge de lit à fournir, accès effectif aux machines à laver et au sèche-linge, volets à réparer quand l’absence de protection expose aux intempéries, sanitaires à nettoyer lorsqu’ils présentent des traces de moisissure et de salpêtre. Autre exigence, presque sidérante tant elle devrait aller de soi: «garantir la distribution d’eau» pendant les heures de promenade. À Baie-Mahault, la dignité se mesure parfois à un robinet qui fonctionne.

Le quartier pour mineurs n’échappe pas au constat, avec des mesures d’hygiène similaires, mais aussi des obligations éducatives nettes: assurer «le suivi hebdomadaire de douze heures d’enseignement» et un «accès effectif aux activités sportives». Le juge réclame aussi l’installation d’un local dédié aux fouilles intégrales et une meilleure information des mineurs sur leurs droits, notamment celui de communiquer librement avec leurs avocats, dans des conditions garantissant la confidentialité. Là encore, on touche au nerf de l’État de droit, pas à un simple détail d’organisation.

Reste le point le plus politique, celui qui ne se règle pas à coups d’éponges et de serrures neuves: la surpopulation. Me Démocrite dit se sentir «rassurée» par la prise de conscience, tout en regrettant que la juridiction n’ait pas été «plus loin» et plus vite, rappelant que des décisions similaires en Guadeloupe peinent à être appliquées. L’État, déjà condamné ces dernières années sur les conditions de détention, se retrouve face à une injonction de plus, très concrète, très datée, très contrôlable… et face à la question qui revient, têtue, dans chaque dossier: combien de temps faudra-t-il pour que la réalité des prisons françaises rattrape enfin le droit qu’elles sont censées respecter?