En Australie, Gerringong étouffe sous la célébrité de sa rue star sur TikTok

À deux heures au sud de Sydney, Gerringong avait tout pour rester ce qu’elle est depuis toujours: un village côtier calme, posé entre collines vert tendre et Pacifique bleu acier. Une carte postale, oui, mais une carte postale habitée. Depuis quelques mois, la tranquillité a pris un coup de klaxon.

Car la vedette locale s’appelle Tasman Drive, une rue résidentielle devenue virale sur TikTok, Instagram et même RedNote. Le même cliché tourne en boucle: une chaussée qui plonge vers l’océan, des pelouses tirées au cordeau, un horizon qui fait joli sur un écran. Résultat, des visiteurs débarquent parfois en cars, s’arrêtent quelques minutes, dégainent le téléphone et repartent, comme on coche une case.

Sur place, les habitants décrivent un quotidien grignoté par ce ballet. Peter Hainsworth, 81 ans, parle d’automobilistes qui multiplient les demi-tours, de gens plantés au milieu de la route pour «la photo», de déchets laissés derrière. Son verdict est sec, presque las: «Tout le monde en a marre». Difficile de lui donner tort quand une rue ordinaire se met à fonctionner comme un décor de tournage sans régisseur.

Quand l’algorithme transforme une route en attraction

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Alors chacun cherche la riposte, version bords de mer. Certains déclenchent les arroseurs automatiques au moment où les smartphones se lèvent, manière polie de rappeler que ces pelouses ne sont pas un studio. D’autres réclament des mesures plus classiques, comme le passage de Tasman Drive en sens unique pour calmer la circulation, limiter les arrêts sauvages et réduire cette impression de fête foraine à ciel ouvert.

Le phénomène, lui, a déjà dépassé Gerringong. De Barcelone à Venise, du mont Fuji aux villages alpins, la même mécanique s’installe: un lieu devient viral, la fréquentation se concentre sur quelques créneaux, l’infrastructure ne suit pas et les riverains encaissent. Les plateformes promettent du rêve, elles livrent souvent des embouteillages et des poubelles trop pleines, avec une question simple au bout du chemin: qui profite vraiment de cette visibilité soudaine?

Même l’argument économique divise. Certains commerces captent un peu de passage, d’autres voient surtout des voitures qui s’arrêtent pour une photo et filent sans consommer. Melissa Matters, adjointe au maire et commerçante, rappelle que Gerringong a toujours misé sur le tourisme, mais celui-ci a un goût nouveau, rapide, pressé, parfois indifférent. Le Pacifique, lui, n’a pas bougé; reste à savoir si la ville trouvera le bon réglage entre accueil et limites, avant que sa rue star ne finisse par lasser tout le monde, visiteurs compris.