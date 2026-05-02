Une baleine à bosse sauvée après des semaines d’échouage et relâchée en mer du Nord

Une baleine à bosse, restée échouée pendant plusieurs semaines sur les côtes allemandes, a finalement été remise en liberté en mer du Nord, marquant l’aboutissement d’une opération de sauvetage délicate. L’animal avait été pris en charge après s’être retrouvé bloqué dans la baie de Wismar, sur la côte baltique.

Selon une organisation de sauvetage privée, la baleine a été remorquée avec précaution à l’aide d’une barge sur une longue distance jusqu’au large du Danemark. Cette opération, rare et complexe, a mobilisé des moyens importants afin d’assurer la survie de l’animal durant son transport.

Une remise en liberté sous haute surveillance

La libération a eu lieu ce matin en mer du Nord, où la baleine a quitté la barge qui l’accompagnait depuis son départ d’Allemagne. Une responsable de l’opération a confirmé que l’animal avait été relâché dans des conditions jugées favorables à son retour à la vie sauvage.

Les échouages de baleines à bosse dans la mer Baltique restent inhabituels, cette zone étant peu adaptée à ces grands mammifères marins en raison de sa faible profondeur et de son environnement fermé. L’intervention visait donc à offrir à l’animal une chance de regagner des eaux plus propices à sa survie.

Si l’état de santé de la baleine après sa remise en liberté reste incertain, cette opération constitue néanmoins un succès pour les équipes mobilisées, illustrant les efforts déployés pour protéger les espèces marines en difficulté.