Téléphone en main au volant : quatre départements passent à la suspension immédiate

Depuis le 1er mai, en Charente-Maritime, le scénario est simple et glaçant: feu rouge, moteur tournant, le téléphone vibre… et la main part presque toute seule. Sauf que ce « micro-geste » peut désormais coûter cher, très cher. Un arrêté préfectoral prévoit une suspension administrative immédiate du permis, jusqu’à six mois, dès lors que le conducteur est surpris téléphone en main, même sans appeler, même sans écrire, même sans scroller, juste en le tenant.

Un geste banal, un permis qui saute

Sur le papier, la mécanique s’appuie sur les pouvoirs du préfet via l’article L224-7 du Code de la route, celui qui vise les comportements jugés dangereux. La Charente-Maritime dit avoir joué la carte de la prévention en avril, avec une phase dite pédagogique et des courriers d’avertissement, avant de serrer la vis. En cas de suite pénale, une « contribution citoyenne » de 200 euros au profit d’une association d’aide aux victimes peut s’ajouter, un montant qui dépasse l’amende forfaitaire habituelle. La préfecture justifie cette fermeté par un chiffre local: le téléphone aurait été impliqué en 2025 dans 15 % des accidents mortels du département, soit 7 décès sur 45.

La Charente-Maritime n’est pas une île: la même ligne est déjà appliquée dans le Lot-et-Garonne, le Pas-de-Calais et les Landes, où environ 200 permis auraient été suspendus en trois mois pour ce motif. Ce qui change, c’est le périmètre du geste sanctionné, plus large, plus net, et la décision de suspension qui peut tomber dans les 72 heures. Les supports, kits mains libres et systèmes type CarPlay restent autorisés, autrement dit on peut garder l’outil, mais il faut lâcher l’objet. Reste une drôle de France à géométrie variable: à La Rochelle, un coup d’œil malheureux peut vous laisser à pied, quand à quelques dizaines de kilomètres la même infraction se solde encore, classiquement, par une amende et des points en moins, signe qu’en matière de sécurité routière le durcissement avance désormais par morceaux.