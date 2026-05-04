Détroit d’Ormuz : l’Iran affirme avoir repoussé des navires américains après des tirs de missiles

Les tensions s’intensifient dans le détroit d’Ormuz, où l’Iran affirme avoir empêché l’entrée de navires de guerre américains en émettant un « avertissement rapide et décisif ». Selon la télévision d’État iranienne, les forces navales du pays ont agi pour dissuader toute présence militaire étrangère dans cette zone stratégique.

D’après l’agence de presse semi-officielle Fars, un navire de guerre américain aurait été touché par deux missiles alors qu’il naviguait près du port de Jask, à l’entrée sud du détroit. Le bâtiment aurait ensuite rebroussé chemin après cette tentative de passage, selon ces mêmes sources.

Les autorités iraniennes ont également indiqué avoir adressé plusieurs avertissements aux marines étrangères, les mettant en garde contre toute intrusion dans le détroit d’Ormuz, sous peine de « riposte décisive ». Cette posture marque une nouvelle escalade dans les tensions régionales.

Cette annonce intervient alors que le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis prévoyaient de lancer une opération visant à secourir les navires bloqués dans le détroit, présentée comme une initiative humanitaire destinée à soutenir les pays neutres affectés par le conflit.

Le détroit d’Ormuz, passage clé pour une grande partie du commerce mondial de pétrole, est au cœur des tensions entre l’Iran et les États-Unis. Toute perturbation dans cette zone a des conséquences immédiates sur les marchés énergétiques et la sécurité maritime internationale.

Aucune confirmation indépendante de ces incidents n’a été fournie dans l’immédiat, et les autorités américaines n’ont pas réagi publiquement aux affirmations iraniennes. La situation reste donc incertaine, mais souligne le risque d’une escalade militaire dans cette région hautement sensible.