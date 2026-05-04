Fusillade près d’Oklahoma City : plus de 10 blessés lors d’une fête au bord d’un lac, aucun suspect arrêté

Une fusillade survenue lors d’une fête près du lac Arcadia, à proximité d’Oklahoma City, a fait au moins dix blessés, un bilan qui pourrait encore s’alourdir, ont indiqué les autorités locales. Les faits se sont produits dimanche soir, peu après 21 heures, dans cette zone prisée pour les activités de plein air.

Selon la police de la ville d’Edmond, située au nord-est d’Oklahoma City, plusieurs victimes ont été transportées à l’hôpital par les secours, tandis que d’autres se sont rendues par leurs propres moyens dans des établissements médicaux pour recevoir des soins. Le nombre total de blessés reste donc incertain à ce stade.

Aucun suspect n’avait été arrêté dans l’immédiat après la fusillade, ont précisé les autorités dans un communiqué publié sur le réseau social X. Les circonstances exactes de l’incident et les motivations du ou des tireurs demeurent inconnues.

Le lac Arcadia est un lieu populaire pour les activités récréatives telles que la pêche, le camping et les pique-niques, ce qui rend cet épisode de violence particulièrement marquant pour la communauté locale.

Les forces de l’ordre poursuivent leurs investigations afin de déterminer le déroulement précis des faits et d’identifier les responsables. Les autorités n’ont pas encore communiqué d’informations supplémentaires sur l’état de santé des victimes.

Cet événement s’inscrit dans un contexte plus large de violences par armes à feu aux États-Unis, régulièrement au cœur du débat public sur la sécurité et la régulation des armes.