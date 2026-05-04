Présidentielle 2027: le RN en tête dans les sondages, Édouard Philippe s’installe en challenger

À un ans du scrutin, la campagne n’a pas commencé qu’elle occupe déjà les têtes. Un sondage Toluna Harris Interactive pour M6/RTL place le Rassemblement national largement en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle 2027, avec un avantage net pour Jordan Bardella, testé à 34% ou 35% selon les configurations, quand Marine Le Pen se situe à 32% ou 33%. Des écarts modestes, mais un signal politique clair: le RN reste, dans l’opinion, la machine la mieux huilée du moment.

Face à ce bloc solide, le centre cherche encore son visage, mais un nom revient avec insistance. Édouard Philippe est mesuré à 19% dans toutes les hypothèses testées, ce qui le place en deuxième position et en situation d’accéder au second tour. Gabriel Attal, lui, plafonne à 14%, un score qui le laisse exposé à la concurrence immédiate d’autres candidats, dans une zone où quelques points font basculer une qualification.

Un second tour qui se dessine, une recomposition qui grince

Car derrière ces chiffres, c’est l’éparpillement qui saute aux yeux. Jean-Luc Mélenchon, qui a officialisé sa candidature, est crédité de 12% (et jusqu’à 13% dans une configuration avec Bardella et Attal), tandis que Raphaël Glucksmann oscille entre 11% et 12%. Bruno Retailleau apparaît, lui, à géométrie variable: 13% quand Marine Le Pen et Gabriel Attal sont testés, mais 9% face à un duel Bardella Philippe, comme si l’espace à droite se rétrécissait dès que le centre-droit se personnifie.

À la marge, les petites dynamiques restent petites, mais elles comptent dans un premier tour devenu une foire aux candidats. Marine Tondelier est donnée à 4% quel que soit le scénario, Fabien Roussel entre 3% et 4%, Éric Zemmour entre 5% et 6%. Rien qui renverse la table, mais assez pour rappeler que chaque camp traîne ses divisions, ses ego et ses calculs, pendant que le RN avance avec la régularité d’un métronome.

La prudence d’usage, celle que le lecteur connaît et qu’il vaut mieux garder en tête : une présidentielle se gagne rarement à l’avance, surtout à cette distance, tant les candidatures réelles, les crises et les alliances peuvent rebattre les cartes. L’enquête, réalisée du 28 au 30 avril auprès de 1.725 inscrits avec une marge d’erreur entre 1 et 2,3%, indique aussi que 80% des Français se disent intéressés par 2027, dont 45% très intéressés. Autrement dit, la pré-campagne s’installe et, avec elle, un duel potentiel RN Philippe qui commence à prendre forme, sans dire encore quel pays émergera de ces deux années de secousses politiques.