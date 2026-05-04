Rubio en visite en Italie pour apaiser les tensions avec le Vatican

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio se rendra en Italie du 6 au 8 mai afin de renforcer les relations diplomatiques avec Rome et le Vatican, dans un contexte de tensions récentes entre Washington et le Saint-Siège.

Lors de ce déplacement, Rubio doit rencontrer des responsables italiens ainsi que des représentants du Saint-Siège. Les discussions porteront notamment sur la situation au Moyen-Orient, les enjeux de sécurité et la coopération stratégique entre alliés occidentaux.

Un moment clé de la visite devrait être sa rencontre avec le pape Léon XIV, prévue jeudi. Il s’agirait de la première entrevue en personne connue entre le souverain pontife et un membre du gouvernement américain depuis près d’un an.

Cette visite intervient dans un climat diplomatique délicat. Le pape s’est récemment montré critique envers la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, ainsi que sur la politique migratoire américaine. De son côté, le président Donald Trump a vivement attaqué le pape sur les réseaux sociaux, qualifiant ses positions de manière très critique.

Dans ce contexte, le déplacement de Rubio apparaît comme une tentative de désamorcer les tensions et de maintenir un dialogue entre Washington et le Vatican, malgré des divergences croissantes sur plusieurs dossiers internationaux.