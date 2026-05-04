Sénégal : Faye alerte sur un possible effondrement du parti au pouvoir sur fond de tensions avec Sonko

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a averti que le parti au pouvoir pourrait s’engager sur une trajectoire menant à son effondrement, tout en affirmant que le Premier ministre Ousmane Sonko resterait en fonction s’il continuait à « bien faire son travail ». Ces déclarations mettent en lumière des tensions croissantes au sommet de l’État.

Les propos du chef de l’État interviennent dans un contexte marqué par des signes de dissension entre lui et son Premier ministre, pourtant alliés politiques. Cette divergence publique alimente les interrogations sur la stabilité du pouvoir exécutif et la cohésion du parti dirigeant.

Parallèlement, le Sénégal fait face à des difficultés économiques grandissantes, liées notamment au poids de la dette et aux répercussions de la guerre contre l’Iran sur l’économie mondiale. Ces défis renforcent la pression sur le gouvernement pour apporter des réponses rapides et efficaces.

Les discussions autour d’un nouveau programme avec le Fonds monétaire international (FMI) n’ont, pour l’heure, montré que peu de progrès, ajoutant à l’incertitude économique. Cette situation complique davantage la tâche des autorités dans un contexte déjà tendu.

Malgré ses critiques, Bassirou Diomaye Faye a précisé que le maintien d’Ousmane Sonko à son poste dépendrait de sa capacité à remplir ses fonctions de manière satisfaisante, suggérant une volonté de préserver une certaine stabilité institutionnelle.

Ces déclarations publiques illustrent toutefois des fragilités internes au sein du pouvoir sénégalais, à un moment où le pays doit faire face à des enjeux économiques et politiques majeurs.