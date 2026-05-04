Liban : le chef chiite Nabih Berri ferme la porte à tout dialogue avec Israël sans cessez-le-feu

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, figure politique chiite la plus influente du pays et allié du Hezbollah, a rejeté toute possibilité de négociation avec Israël tant que la guerre se poursuit. Cette position ferme complique davantage les efforts diplomatiques en cours pour apaiser les tensions à la frontière sud du Liban.

Selon Nabih Berri, aucun dialogue ne peut être envisagé avant l’instauration d’un cessez-le-feu et le retrait des forces israéliennes du sud du Liban. Cette condition est présentée comme un préalable indispensable à toute discussion politique ou sécuritaire.

Sur le terrain, les affrontements se poursuivent entre le Hezbollah et Israël, malgré un cessez-le-feu fragile négocié précédemment avec l’appui des États-Unis. Les échanges de tirs continuent d’alimenter l’instabilité, tandis que l’armée israélienne met en garde les habitants de certains villages du sud.

Les efforts de médiation américaine se heurtent ainsi à l’opposition de Nabih Berri et du Hezbollah, qui refusent toute forme de négociation directe dans les conditions actuelles. Cette impasse diplomatique réduit les perspectives d’une désescalade rapide.

À l’inverse, le président libanais Michel Aoun s’est montré favorable à l’ouverture de discussions directes en vue d’un cessez-le-feu durable. Cette divergence au sommet de l’État libanais illustre les divisions internes sur la stratégie à adopter face à Israël.

Dans ce contexte tendu, l’absence de consensus politique au Liban, combinée à la poursuite des hostilités, laisse planer une incertitude persistante sur l’évolution du conflit et sur les chances de parvenir à une solution diplomatique à court terme.