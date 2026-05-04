Boeing rattrapé par l’affaire du 737 MAX, retour devant la justice

Boeing remet le costume sombre. L’avionneur américain se retrouve une nouvelle fois au tribunal, dans le sillage du crash du vol Ethiopian Airlines ET302, survenu le 10 mars 2019 quelques minutes après le décollage d’Addis-Abeba. À bord, 157 personnes. Aucune n’a survécu. Le drame avait éclaté cinq mois après celui de Lion Air, en Indonésie, et la promesse du 737 MAX, l’avion star censé doper les ventes, s’était transformée en cauchemar planétaire.

Dans le viseur, toujours les mêmes mots qui collent à la carlingue comme une étiquette tenace: conception, certification, transparence. Les procédures s’attachent notamment au MCAS, ce logiciel d’aide au pilotage mis en cause dans la série noire, et à ce que Boeing savait, ou aurait dû signaler, aux autorités, aux compagnies et aux pilotes. Les familles, elles, réclament une responsabilité reconnue clairement, pas une simple ligne dans un accord juridique, et elles dénoncent régulièrement la proximité passée entre l’industriel et la FAA au moment de la certification.

Le prix d’une crise qui n’en finit pas

Ce retour devant la justice intervient dans un contexte où Boeing joue déjà sous surveillance rapprochée. Depuis 2024 et 2025, l’entreprise a encaissé une pression accrue sur la qualité industrielle et la culture sécurité, entre audits, contrôles renforcés et injonctions à corriger des procédures internes. Difficile, dans ces conditions, de présenter l’affaire comme un dossier ancien classé au rayon des archives: chaque audience réactive l’idée d’une maison qui a longtemps privilégié la cadence et le marché, avant de redécouvrir, à ses dépens, la pesanteur des responsabilités.

Côté chiffres, la crise du 737 MAX reste un marqueur brut: 346 morts au total en additionnant Lion Air (189) et Ethiopian Airlines (157), puis une immobilisation mondiale d’environ 20 mois après mars 2019, un arrêt qui a coûté des milliards et abîmé durablement la marque. Les procédures, elles, avancent au rythme lent des contentieux transnationaux, entre actions civiles et volets pénaux aux États-Unis, accords partiels et contestations persistantes. On est loin d’un simple règlement de facture, c’est une bataille de mémoire, de droit et de confiance.

Au fond, c’est toute une industrie qui regarde, et pas seulement les juristes. Un avionneur qui retourne au tribunal, c’est un signal envoyé aux compagnies, aux régulateurs et aux passagers qui n’ont pas le luxe de lire les rapports techniques avant d’embarquer. Boeing assure depuis des années avoir refondu ses procédures internes, mais l’épreuve du réel, elle, se mesure dans la durée: celle des jugements, des contrôles et d’un ciel où la confiance se gagne à la pièce, puis se reperd d’un coup.