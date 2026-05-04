OTAN : Rutte assure que l’Europe a « entendu le message » de Trump sur l’effort militaire

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a affirmé lundi que les pays européens avaient « reçu le message » du président américain Donald Trump et prenaient désormais des mesures pour répondre à ses attentes en matière de défense. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et ses alliés européens.

Selon Mark Rutte, les nations européennes s’efforcent désormais de mettre en œuvre les accords relatifs à l’utilisation des bases militaires, signe d’un engagement accru au sein de l’Alliance. Il a insisté sur le fait que les partenaires européens prenaient au sérieux les critiques américaines.

Donald Trump a récemment reproché à plusieurs membres de l’OTAN de ne pas soutenir suffisamment les États-Unis, notamment dans le cadre de la guerre en Iran. Ces critiques s’inscrivent dans une ligne constante du président américain, qui exige une contribution plus importante des alliés en matière de défense.

Dans ce climat tendu, Washington a annoncé vendredi son intention de retirer 5 000 soldats stationnés en Allemagne, une décision perçue comme un signal fort de mécontentement envers certains partenaires européens.

Les propos de Mark Rutte visent à rassurer sur la cohésion de l’Alliance atlantique, alors que des divergences stratégiques émergent entre les États-Unis et l’Europe. Le chef de l’OTAN a ainsi souligné que les efforts européens pour répondre aux attentes américaines étaient en cours.

Cette séquence met en lumière les défis auxquels l’OTAN est confrontée, entre nécessité de solidarité face aux crises internationales et tensions internes sur le partage du fardeau militaire.