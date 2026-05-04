Réseaux sociaux et mineurs : le Nouveau-Mexique attaque Meta et exige des changements majeurs

L’État du Nouveau-Mexique intensifie son offensive judiciaire contre Meta, accusé d’avoir causé des préjudices aux jeunes utilisateurs de ses plateformes. Dans le cadre de ce procès, les autorités réclament des modifications importantes du fonctionnement des réseaux sociaux du groupe, ainsi que des dommages et intérêts pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars.

Au cœur de l’affaire, le procureur général Raúl Torrez accuse Meta d’avoir créé une « nuisance publique » en vertu de la législation de l’État. Il estime que les plateformes du groupe, dont Facebook et Instagram, contribuent à des effets néfastes sur la santé mentale et le bien-être des mineurs.

Le juge chargé du dossier doit désormais déterminer si ces accusations sont fondées et si Meta peut être tenu responsable de ces impacts. Une telle décision pourrait ouvrir la voie à des mesures contraignantes visant à encadrer plus strictement les pratiques des géants des réseaux sociaux.

De son côté, Meta rejette ces accusations et affirme avoir déjà mis en place des dispositifs de sécurité destinés à protéger les jeunes utilisateurs. L’entreprise soutient que les parents disposent également d’outils pour superviser l’activité de leurs enfants en ligne.

Cette procédure judiciaire s’inscrit dans un contexte plus large de pressions croissantes sur les plateformes numériques, accusées de ne pas en faire assez pour limiter les risques liés à leur utilisation par les mineurs. Plusieurs États américains ont engagé des actions similaires ces dernières années.

Si les demandes du Nouveau-Mexique aboutissent, elles pourraient contraindre Meta à revoir en profondeur certains aspects de ses services, marquant un tournant potentiel dans la régulation des réseaux sociaux aux États-Unis.