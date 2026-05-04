Ukraine : Moscou intensifie ses frappes de drones sur les ports, Kiev tire la sonnette d’alarme

La Russie a considérablement intensifié ses attaques contre les infrastructures portuaires ukrainiennes depuis le début de l’année 2026, a affirmé Kiev lundi. Selon les autorités ukrainiennes, plus de 800 drones ont été utilisés par Moscou au cours des quatre premiers mois de l’année, soit plus de dix fois le nombre enregistré sur la même période en 2025.

Ces frappes visent en particulier les installations portuaires de la région d’Odessa, dans le sud du pays. Des images diffusées montrent notamment des incendies sur des cargos touchés par des attaques nocturnes combinant drones et missiles.

Le maintien en activité des ports maritimes est pourtant crucial pour l’économie ukrainienne en temps de guerre. Ces infrastructures permettent l’exportation de produits essentiels, notamment des céréales et, dans une moindre mesure, des métaux, générant des revenus en devises indispensables pour le pays.

En ciblant ces installations stratégiques, la Russie cherche à affaiblir la capacité économique de l’Ukraine, tout en perturbant ses chaînes d’approvisionnement. Cette stratégie accentue la pression sur Kiev, déjà confrontée à un conflit prolongé.

L’augmentation massive du recours aux drones illustre également une évolution des tactiques militaires utilisées par Moscou, misant sur des frappes répétées et difficiles à intercepter pour atteindre des cibles sensibles.

Dans ce contexte, les autorités ukrainiennes alertent sur les conséquences économiques et logistiques de ces attaques, alors que la sécurité des exportations maritimes reste un enjeu vital pour la stabilité du pays.