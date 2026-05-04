Un jeune maire des Côtes-d’Armor mis en examen pour viols et abus de faiblesse sur plusieurs femmes, l’ombre d’un groupe sectaire au coeur du dossier

Jeudi, l’arrestation a surpris jusqu’aux habitués des faits divers. Un maire des Côtes-d’Armor, âgé d’une vingtaine d’années et tout juste élu à la tête d’une petite commune, a été mis en examen à Toulon pour abus de faiblesse sur plusieurs femmes, ainsi que pour viols sur au moins l’une d’entre elles, selon le parquet. Le juge des libertés et de la détention a ordonné son maintien en détention provisoire. L’affaire, lourde, ne se limite pas à une relation toxique ou à des dérives isolées: l’élu est soupçonné d’avoir dirigé depuis le sud de la France un groupe structuré autour d’un groupe de discussion sur un réseau social, avec une organisation hiérarchisée et un objectif affiché qui se voulait séduisant sur le papier, « la rencontre de personnes à haut potentiel intellectuel ».

Une « dévotion totale » exigée, des victimes présumées sur près de dix ans

Une « dévotion totale » exigée, des victimes présumées sur près de dix ans Dans ce dossier, ce sont les mécanismes d’emprise qui retiennent l’attention des enquêteurs: promesse d’accéder au « cinquième palier d’instruction ultime », injonction à reconnaître le suspect comme « l’absolu » et le « divin », contrôle de la vie intime, pressions. Une étudiante de 21 ans avait porté plainte en 2022, affirmant avoir été menacée de mort si elle quittait le groupe; d’autres évoquent du chantage et des violences psychologiques, tandis que de l’argent aurait été réclamé, parfois pour plusieurs milliers d’euros. Les enquêteurs ont identifié au moins six jeunes femmes comme victimes présumées sur une période allant de 2017 à 2026, et l’information judiciaire se poursuit désormais sous l’autorité d’un magistrat instructeur, avec une question en filigrane: au-delà du dossier pénal, quel choc politique et humain pour une commune qui s’est réveillée avec un maire derrière les barreaux.