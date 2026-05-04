«Je n’ai jamais entendu personne l’appeler Coco la Mytho» : Josiane Balasko défend Coline Berry, qui accuse Richard Berry d’inceste

L’affaire Richard Berry connaît un nouvel épisode. Quelques jours après le témoignage de Coline Berry devant une commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les violences sexuelles incestueuses, Josiane Balasko a publiquement pris la défense de sa nièce. La comédienne a notamment contesté une formule utilisée par certains proches de Richard Berry pour discréditer Coline Berry : le surnom supposé de “Coco la Mytho”.

Un témoignage choc devant les députés

Coline Berry a été entendue le 29 avril par la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales. Devant les députés, elle a réitéré les accusations qu’elle porte contre son père, Richard Berry, évoquant des violences sexuelles qu’elle affirme avoir subies durant son enfance. L’acteur a toujours nié ces accusations. L’enquête ouverte après les déclarations de Coline Berry avait été classée sans suite en raison de la prescription.

“Coco la Mytho” : le surnom qui relance la polémique

Après cette audition, plusieurs membres de la famille Berry ont publiquement défendu Richard Berry. Sa compagne, Pascale Louange, ainsi que sa sœur, Marie Berry, ont rejeté les accusations de Coline Berry. Marie Berry a notamment affirmé que Coline Berry aurait été surnommée “Coco la Mytho” dans son enfance, une formule lourde de sous-entendus dans un dossier où la crédibilité de la plaignante est au centre du débat public.

Josiane Balasko sort du silence

C’est précisément sur ce point que Josiane Balasko est intervenue. Ancienne épouse de Philippe Berry, frère de Richard Berry, l’actrice connaît Coline Berry depuis l’enfance. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, elle a apporté son soutien à sa nièce et contesté fermement l’existence de ce surnom dans le cercle familial : “Depuis que je te connais, je n’ai jamais entendu personne dans la famille te surnommer Coco la Mytho.”

Une prise de position lourde de sens

Le message de Josiane Balasko pèse dans la bataille médiatique autour de la parole de Coline Berry. En réfutant publiquement ce surnom, l’actrice remet en cause un argument utilisé pour fragiliser la parole de sa nièce.

Ce scandale révèle une fracture profonde au sein du clan Berry. D’un côté, Richard Berry, sa compagne et certains proches contestent les accusations. De l’autre, Coline Berry continue de parler publiquement, soutenue notamment par Josiane Balasko et Marilou Berry…