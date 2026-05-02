Alessandro Zanardi, ancien pilote devenu icône paralympique, est mort à 59 ans

Alessandro “Alex” Zanardi est mort à l’âge de 59 ans, a annoncé sa famille. L’Italien laisse derrière lui une trajectoire sportive hors norme, passée de la Formule 1 aux sommets du handbike paralympique, après un accident qui lui avait coûté ses deux jambes en 2001.

Né à Bologne, Zanardi avait d’abord construit sa réputation dans le sport automobile. Après des débuts en Formule 1 au début des années 1990, il s’était surtout imposé aux États-Unis, en CART, où il avait remporté deux titres consécutifs en 1997 et 1998. Son style spectaculaire, son audace et son tempérament chaleureux en avaient fait une figure très appréciée du paddock.

L’accident qui le prive de ses jambes

Sa vie bascule le 15 septembre 2001, lors d’une course sur le Lausitzring, en Allemagne. Victime d’un terrible accident, il est amputé des deux jambes. Là où beaucoup auraient quitté la compétition, Zanardi choisit au contraire de reconstruire sa vie autour du sport. Il reprend même le volant avant de se tourner vers le handbike, discipline dans laquelle il devient l’un des plus grands champions paralympiques italiens.

Médaillé olympique

Aux Jeux paralympiques de Londres en 2012 puis de Rio en 2016, il remporte quatre médailles d’or et deux médailles d’argent. Ces succès font de lui bien plus qu’un ancien pilote revenu de l’enfer : Zanardi devient un symbole international de résilience, d’énergie et de dépassement de soi.

Un nouvel accident

En juin 2020, il est de nouveau grièvement blessé dans un accident de handbike en Toscane, lors d’une épreuve caritative. Touché à la tête, il subit plusieurs opérations et une longue période de soins. Sa famille avait ensuite régulièrement demandé le respect de son intimité, alors qu’il poursuivait sa convalescence loin des caméras.

Les circonstances de sa mort n’ont pas encore été dévoilées par sa famille…