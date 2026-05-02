Les États-Unis retirent 5 000 soldats d’Allemagne sur fond de tensions avec Berlin liées à la guerre en Iran

Les États-Unis ont annoncé le retrait de 5 000 soldats stationnés en Allemagne, une décision qui intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et ses alliés européens autour de la guerre en Iran. L’information a été confirmée vendredi par le Pentagone.

Ce retrait survient après un échange diplomatique tendu entre le président américain Donald Trump et le chancelier allemand Friedrich Merz. Ce dernier avait récemment critiqué la stratégie américaine dans le conflit, estimant que l’Iran « humili[ait] » les États-Unis dans les négociations visant à mettre fin à une guerre qui dure depuis deux mois.

Selon un haut responsable du Pentagone, s’exprimant sous couvert d’anonymat, les déclarations allemandes ont été jugées « inappropriées et contre-productives ». Il a indiqué que la décision de Donald Trump constituait une réaction directe à ces propos.

Le retrait des troupes devrait être achevé dans un délai de six à douze mois. Actuellement, environ 35 000 militaires américains sont déployés en Allemagne, ce qui en fait le principal point de présence des forces américaines en Europe.

D’après le Pentagone, cette réduction ramènera les effectifs américains sur le continent à un niveau proche de celui observé avant 2022, avant que l’invasion de l’Ukraine par la Russie ne conduise à un renforcement significatif des troupes.

Cette décision pourrait avoir des répercussions sur la coopération militaire au sein de l’OTAN, alors que les relations transatlantiques sont mises à l’épreuve par les divergences stratégiques liées au conflit en Iran et à la sécurité européenne.