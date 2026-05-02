Attaques au Mali : l’armée secouée par des soupçons de complicité interne avec des groupes insurgés

Les autorités maliennes ont ouvert une enquête visant des soldats soupçonnés d’avoir participé aux attaques coordonnées menées la semaine dernière contre plusieurs bases militaires du pays. Ces assauts, attribués à des groupes liés à Al-Qaïda et à des rebelles touaregs séparatistes, ont profondément ébranlé l’appareil sécuritaire.

Selon un responsable judiciaire, la liste des suspects inclut trois militaires en service actif, un soldat à la retraite ainsi qu’un ancien membre des forces armées qui avait été radié. Ce dernier a été tué lors de combats près de Kati, principale base militaire située à une quinzaine de kilomètres de Bamako.

Le procureur du tribunal militaire de la capitale, dont le communiqué a été lu à la télévision d’État, a indiqué que les premières arrestations avaient déjà été effectuées. Il a précisé que les investigations se poursuivaient activement pour identifier et interpeller tous les auteurs, coauteurs et complices impliqués dans ces attaques, sans donner davantage de détails sur le nombre de personnes arrêtées.

Les attaques, qui ont débuté le matin du 25 avril, ont mis en lumière la capacité de coordination entre des groupes armés aux objectifs pourtant distincts. Elles ont également révélé des failles majeures dans le dispositif de défense malien.

Ces événements s’inscrivent dans un contexte politique instable, le Mali étant dirigé par une junte militaire arrivée au pouvoir à la suite de coups d’État en 2020 et 2021. La situation sécuritaire du pays reste fragile, malgré les efforts des autorités pour reprendre le contrôle face aux groupes armés.

L’ampleur des attaques et les soupçons de complicités internes soulèvent des inquiétudes quant à la loyauté de certains éléments des forces armées et à la capacité du gouvernement à assurer la stabilité du pays dans un contexte de menaces persistantes.