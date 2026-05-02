Le Turkménistan amorce une timide ouverture après des années d’isolement

Longtemps considéré comme l’un des pays les plus fermés au monde, le Turkménistan semble amorcer une évolution prudente vers davantage d’ouverture. Dans la capitale Achgabat, certains signes témoignent d’un assouplissement progressif des contrôles et d’une transformation lente de la société.

Dans un bureau moderne et lumineux, Azat Seyitmuhammedov dirige Wabrum, une start-up de commerce électronique qu’il a fondée il y a près de dix ans. Une scène qui pourrait sembler ordinaire dans des villes comme Berlin ou San Francisco, mais qui demeure inhabituelle dans ce pays d’Asie centrale longtemps marqué par un strict contrôle de l’État sur l’économie et les activités privées.

Le Turkménistan est l’un des pays les moins visités au monde, en raison de ses politiques restrictives et de son isolement international. Sa capitale, Achgabat, a été largement reconstruite avec du marbre blanc grâce aux revenus tirés de l’exploitation du gaz naturel, principale richesse du pays.

L’arrivée au pouvoir d’un nouveau président en 2022 a suscité des attentes quant à d’éventuelles réformes politiques et économiques. Si les changements restent limités, certains observateurs notent une évolution dans le climat intérieur, avec des signes d’assouplissement dans certains domaines.

La société turkmène semble ainsi évoluer progressivement, portée notamment par une nouvelle génération d’entrepreneurs qui tentent de développer des initiatives innovantes malgré les contraintes persistantes. Ces dynamiques restent toutefois encadrées par un système politique toujours très centralisé.

Malgré ces signes d’ouverture, le pays conserve une image de grande opacité, et les réformes attendues par la communauté internationale se font encore attendre. Le Turkménistan apparaît ainsi à la croisée des chemins, entre continuité autoritaire et ouverture prudente.