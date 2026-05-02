La Nobel de la paix Narges Mohammadi hospitalisée après une crise cardiaque, l’inquiétude grandit

La militante iranienne des droits de l’homme Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix en 2023, a été hospitalisée en Iran après une « détérioration catastrophique » de son état de santé, a annoncé une fondation gérée par sa famille. Selon cette source, elle aurait été victime d’une crise cardiaque.

Détenue en Iran, Narges Mohammadi est une figure emblématique de la défense des libertés et des droits humains dans le pays. Son état de santé suscite une vive inquiétude, notamment en raison des conditions de détention souvent dénoncées par les organisations internationales.

Le comité Nobel norvégien, qui lui a attribué le prestigieux prix en 2023, a exprimé jeudi sa préoccupation face à l’aggravation de son état. Son secrétaire a souligné la gravité de la situation après l’infarctus dont elle a été victime alors qu’elle était incarcérée.

La fondation familiale a évoqué une dégradation rapide de sa santé, sans fournir davantage de détails sur son état actuel ni sur les soins qui lui sont prodigués. Cette annonce relance les appels à une meilleure prise en charge médicale pour les détenus politiques en Iran.

Narges Mohammadi est connue pour son engagement de longue date contre la peine de mort et pour les droits des femmes en Iran. Son action lui a valu de nombreuses distinctions internationales, mais aussi plusieurs arrestations et périodes de détention.

Cette hospitalisation intervient dans un contexte de tensions persistantes autour de la situation des droits humains en Iran, où les militants et opposants font régulièrement face à des poursuites judiciaires et à des conditions de détention critiquées.