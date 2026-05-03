Brésil : pluies meurtrières et chaos dans le nord-est, des milliers de sinistrés et au moins six morts

De violentes pluies qui se sont abattues sur le nord-est du Brésil ces dernières 48 heures ont fait au moins six morts et contraint des milliers de personnes à quitter leur domicile, ont annoncé les autorités fédérales samedi. Les États de Pernambuco et de Paraíba sont particulièrement touchés par ces intempéries.

Dans l’État de Pernambuco, les précipitations ont provoqué des inondations et des glissements de terrain, notamment à Recife, la capitale régionale, et dans ses environs. Deux personnes y ont perdu la vie, tandis que deux autres décès ont été enregistrés dans la ville voisine d’Olinda. Environ 1 500 habitants ont été déplacés ou se retrouvent sans abri.

La situation est également critique dans l’État de Paraíba, où deux personnes ont été tuées. Selon le ministère brésilien de l’Intégration et du Développement régional, près de 1 800 personnes ont été contraintes de fuir leur logement. Les villes les plus touchées incluent Conde, João Pessoa et Campina Grande.

Face à l’ampleur des dégâts, les autorités ont activé des dispositifs d’urgence. Le Centre national de gestion des risques et des catastrophes a émis 22 alertes durant la période critique, témoignant de la gravité de la situation.

Le ministère a indiqué que le niveau opérationnel avait été relevé au maximum en raison des conséquences déjà observées et des prévisions météorologiques toujours défavorables pour la région. Les services de secours restent mobilisés pour venir en aide aux populations sinistrées.

Ces intempéries s’inscrivent dans une série d’événements climatiques extrêmes qui affectent régulièrement le Brésil, exposant les zones urbaines et les populations les plus vulnérables à des risques accrus d’inondations et de catastrophes naturelles.