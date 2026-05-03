Sécurité au Liban : rencontre stratégique entre l’armée libanaise et un général américain sur fond de tensions régionales

Le chef d’état-major de l’armée libanaise, le général Rudolf Haykal, a rencontré à Beyrouth le général américain Joseph Clearfield afin d’évoquer la situation sécuritaire du pays et les développements régionaux, a annoncé samedi l’armée libanaise dans un communiqué.

Cette rencontre intervient dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, notamment en lien avec les affrontements entre Israël et le Hezbollah, soutenu par l’Iran. Le général Clearfield dirige un comité chargé de superviser le cessez-le-feu négocié par les États-Unis dans ce conflit.

Selon le communiqué, les discussions ont porté sur les défis sécuritaires auxquels le Liban est confronté, ainsi que sur les évolutions de la situation régionale. Les deux responsables ont échangé sur les moyens de préserver la stabilité du pays dans un environnement géopolitique incertain.

Les participants à la réunion ont souligné l’importance du rôle de l’armée libanaise dans le maintien de la sécurité et de l’ordre sur le territoire national. Cette institution est considérée comme un pilier essentiel de la stabilité du pays, en particulier face aux tensions internes et aux menaces extérieures.

La coopération entre les forces armées libanaises et les États-Unis s’inscrit dans une relation de longue date, marquée par un soutien militaire et logistique américain à l’armée libanaise. Cette collaboration vise à renforcer les capacités du Liban face aux défis sécuritaires.

Dans un contexte régional marqué par des rivalités accrues et des conflits persistants, cette rencontre illustre la volonté des deux pays de coordonner leurs efforts pour éviter une escalade et préserver l’équilibre fragile au Liban.