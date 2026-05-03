Détroit d’Ormuz : Trump rejette une offre iranienne de désescalade avant les négociations nucléaires

Une proposition iranienne visant à rouvrir le détroit d’Ormuz et à mettre fin aux restrictions maritimes a été rejetée par le président américain Donald Trump, selon un haut responsable iranien. Ce plan prévoyait de dissocier la reprise de la navigation des discussions sur le programme nucléaire, en repoussant ces dernières à une phase ultérieure.

D’après cette source, Téhéran proposait d’autoriser à nouveau le trafic maritime dans cette voie stratégique pour le commerce mondial de l’énergie, tout en levant le blocus imposé par les États-Unis. En contrepartie, les négociations sur le nucléaire iranien auraient été engagées dans un second temps, une approche qui n’a pas convaincu Washington.

Quatre semaines après la suspension des frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, aucun accord global n’a été trouvé pour mettre fin au conflit. Cette impasse a provoqué des perturbations majeures sur les marchés énergétiques, décrites comme les plus importantes jamais enregistrées.

Depuis plus de deux mois, l’Iran bloque la quasi-totalité du trafic maritime en provenance du Golfe, à l’exception de ses propres navires. En réponse, les États-Unis ont instauré leur propre blocus visant les navires quittant les ports iraniens, accentuant les tensions dans la région.

Vendredi, Donald Trump a déclaré ne pas être « satisfait » de la proposition iranienne, sans en préciser les détails. « Ils me demandent des choses auxquelles je ne peux pas consentir », a-t-il affirmé devant la presse à la Maison Blanche.

Dans ce contexte, les négociations restent dans l’impasse et les tensions demeurent élevées autour du détroit d’Ormuz, un passage clé pour l’approvisionnement énergétique mondial, où chaque évolution est scrutée de près par les marchés et les acteurs internationaux.