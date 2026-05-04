Missiles Patriot : la Pologne rassure malgré les craintes de retards liés aux tensions internationales

La Pologne n’a reçu aucun signal indiquant d’éventuels retards dans les livraisons de systèmes de défense aérienne Patriot en provenance des États-Unis, a affirmé le ministre de la Défense Władysław Kosiniak-Kamysz. Cette déclaration vise à rassurer alors que des inquiétudes émergent quant à l’impact des tensions internationales sur les approvisionnements militaires américains.

Selon des informations rapportées récemment, Washington aurait prévenu plusieurs alliés européens — dont le Royaume-Uni, la Pologne, la Lituanie et l’Estonie — de possibles retards dans la livraison d’armements. Ces délais seraient liés à la mobilisation accrue des stocks américains dans le cadre du conflit en cours contre l’Iran.

Malgré ce contexte, le ministre polonais a tenu à préciser que les systèmes Patriot ne sont, à ce stade, pas concernés par ces perturbations. « Concernant les batteries Patriot, nous n’avons aucune indication de retards », a-t-il déclaré, cité par l’agence de presse PAP.

Il a toutefois reconnu que d’autres équipements militaires pourraient être affectés par des délais de livraison, sans que cela ne représente, selon lui, un motif d’inquiétude majeure pour les capacités de défense du pays.

Les systèmes Patriot jouent un rôle central dans la stratégie de défense antimissile de la Pologne, dans un contexte de sécurité régionale marqué par les tensions persistantes en Europe de l’Est et au-delà. Leur déploiement est considéré comme essentiel pour protéger le territoire contre d’éventuelles menaces aériennes.

Cette mise au point intervient alors que les alliés européens surveillent de près l’évolution des engagements militaires américains, notamment au Moyen-Orient, susceptibles d’influencer la disponibilité des équipements destinés à l’Europe.