Allemagne : une voiture fonce dans une zone piétonne à Leipzig, deux morts

Un drame s’est produit à Leipzig, où une voiture a percuté des passants dans une zone piétonne du centre-ville, faisant deux morts et plusieurs blessés.

Selon le maire Burkhard Jung, au moins trois personnes ont été grièvement blessées, tandis que d’autres ont subi des blessures plus légères. Les secours sont rapidement intervenus pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone.

Le conducteur, un homme de 33 ans de nationalité allemande, a été arrêté par la police peu après les faits. Les autorités ont précisé qu’il n’y avait plus de danger pour la population et qu’une enquête était en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Ce type d’attaque à la voiture-bélier a déjà marqué l’Allemagne ces dernières années, ravivant les inquiétudes autour de la sécurité dans les espaces publics très fréquentés.

Pour l’heure, les motivations du suspect n’ont pas été précisées, et les autorités n’ont pas communiqué davantage de détails sur un éventuel caractère intentionnel ou terroriste.