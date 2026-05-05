«Le plus grand plan social de l’histoire culturelle française» : Delphine Ernotte étrille le rapport Alloncle sur l’audiovisuel public

La publication du rapport de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public a déclenché une vive riposte de Delphine Ernotte. La présidente de France Télévisions accuse le député UDR Charles Alloncle de défendre un projet d’« affaiblissement historique » du service public, au nom de plus d’un milliard d’euros d’économies.

Un rapport explosif sur l’avenir de l’audiovisuel public

Le rapport porté par Charles Alloncle propose une réorganisation profonde de l’audiovisuel public français. Après plusieurs mois de travaux parlementaires, le député UDR défend une série de mesures visant à réduire fortement les dépenses du secteur, dont le coût annuel est estimé à plusieurs milliards d’euros.

L’objectif affiché est clair : réaliser plus d’un milliard d’euros d’économies. Pour y parvenir, le rapport recommande de revoir le périmètre de France Télévisions, de fusionner certaines chaînes, de supprimer ou réduire plusieurs offres existantes et de renforcer les règles de neutralité imposées aux salariés de l’audiovisuel public.

Fusions, suppressions, coupes budgétaires : les mesures qui font polémique

Parmi les propositions les plus sensibles figurent la fusion de France 2 et France 5, ainsi que le rapprochement de franceinfo et France 24. Le rapport évoque également une réorganisation de l’offre régionale autour de France 3 Régions et d’ICI.

D’autres mesures visent directement les programmes. Charles Alloncle propose notamment de réduire très fortement le budget consacré aux jeux télévisés et de diminuer d’un tiers les moyens alloués au sport sur les antennes publiques.

Ces propositions sont présentées par leurs défenseurs comme une rationalisation nécessaire. Mais pour leurs opposants, elles risquent de réduire l’accès gratuit à des contenus populaires, culturels, sportifs et d’information.

Delphine Ernotte dénonce un texte «à charge»

Delphine Ernotte a réagi avec virulence. Dans une prise de parole publiée sur X, la présidente de France Télévisions accuse le rapport d’être construit sur des « insinuations », des « approximations » et des « contre-vérités ».

Selon elle, le texte ne cherche pas seulement à réformer l’audiovisuel public, mais à en réduire brutalement son rôle. Elle estime que les propositions avancées affaibliraient France Télévisions, aussi bien dans ses missions d’information que dans ses missions culturelles, éducatives, sportives et populaires.

« Six mois de travaux pour en arriver là ? »

La dirigeante critique aussi la méthode et le ton du rapport. Elle estime que les auditions et les conclusions ont donné lieu à une mise en accusation politique de l’audiovisuel public plutôt qu’à une analyse équilibrée de ses enjeux. « Six mois de travaux, tout ça pour en arriver là ? », s’interroge-t-elle, en dénonçant un rapport qu’elle juge orienté. Pour elle, le document passe à côté des véritables défis du secteur : la concurrence des grandes plateformes internationales, la désinformation, la pérennité de la création française et européenne, ou encore la transformation des usages numériques.

Le sport et le divertissement au cœur de la bataille

L’une des critiques les plus fortes de Delphine Ernotte concerne la réduction proposée des budgets consacrés au divertissement et au sport. Selon elle, ces coupes traduiraient une vision « élitiste » de la télévision publique. En réduisant les programmes populaires, France Télévisions risquerait de s’éloigner des familles et des publics les plus modestes.

Elle alerte aussi sur un possible effet concret : si le service public réduit sa présence dans le sport, certains événements pourraient basculer davantage vers des offres payantes, excluant ainsi les téléspectateurs qui n’ont pas les moyens de s’abonner à des plateformes ou chaînes privées.

Un milliard d’économies, mais à quel prix ?

Le rapport Alloncle défend une logique d’économies massives. Mais la question centrale reste celle des conséquences. Peut-on réduire d’un milliard d’euros les dépenses de l’audiovisuel public sans affaiblir ses missions ? C’est précisément ce que conteste Delphine Ernotte.

La présidente de France Télévisions assure ne pas refuser toute évolution. Elle reconnaît que le groupe doit continuer à se transformer, à chercher des économies et à adapter son offre. Mais elle affirme que seules les mesures utiles, réalistes et compatibles avec les missions du service public pourront être retenues.

Une réforme ou une remise en cause du service public ?

La polémique dépasse le seul cas de France Télévisions. Elle pose la question de la place de l’audiovisuel public en France : doit-il être réduit, recentré et davantage contrôlé, ou au contraire protégé face à la concurrence des plateformes, aux pressions politiques et aux mutations du marché ?

Pour Charles Alloncle, le rapport vise à défendre un audiovisuel public plus efficace, plus neutre et moins coûteux. Pour Delphine Ernotte, il ouvre la voie à un recul historique du service public, avec moins de chaînes, moins de programmes, moins de diversité et potentiellement moins d’emplois.

Un rapport sans effet immédiat, mais politiquement lourd

Rappelons que les recommandations du rapport n’ont pas de valeur obligatoire. Elles ne s’appliquent donc pas automatiquement. Mais elles peuvent nourrir des propositions de loi, influencer les débats parlementaires et peser sur les futures décisions gouvernementales concernant l’audiovisuel public. C’est pourquoi la réaction de Delphine Ernotte est aussi offensive. En qualifiant le rapport de « plus grand plan social de l’histoire culturelle française », elle cherche à déplacer le débat : selon elle, il s’agit d’un choix politique sur l’avenir du service public audiovisuel.

Une bataille ouverte sur l’avenir de France Télévisions

Au fond, deux visions s’affrontent. D’un côté, celle d’un audiovisuel public resserré, moins coûteux, plus strictement encadré et recentré sur certaines missions. De l’autre, celle d’un service public large, populaire, culturel, informatif et accessible gratuitement à tous. La publication du rapport Alloncle marque donc une nouvelle étape : faut-il réduire l’audiovisuel public pour en maîtriser le coût, ou le renforcer pour préserver un espace commun face aux plateformes privées et aux logiques de marché ?