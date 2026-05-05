Bruno Retailleau défend sa proposition de loi contre l’entrisme islamiste au Sénat

Bruno Retailleau défend ce mardi après-midi sa proposition de loi contre l’entrisme islamiste devant le Sénat. Le candidat des Républicains à l’élection présidentielle présente son texte face au ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, dans un contexte où le gouvernement prépare de son côté un projet concurrent sur le même sujet. Le texte de Retailleau, réécrit par la commission des lois de la Haute Assemblée, suscite déjà des inquiétudes chez les défenseurs des libertés publiques et associatives.

Deux textes concurrents sur la table

L’examen de cette proposition intervient alors que l’exécutif travaille sur son propre projet de loi contre le séparatisme, actuellement à l’étude au Conseil d’État. Cette concurrence législative illustre la volonté de l’ancien ministre de l’Intérieur de marquer son territoire sur un thème central de sa campagne présidentielle. Le texte gouvernemental doit être examiné dans les prochaines semaines, créant une situation inédite où deux dispositifs sur le même sujet pourraient coexister.

Les modifications apportées par la commission des lois du Sénat ont transformé le texte initial de Bruno Retailleau. Si le détail des amendements adoptés n’a pas été rendu public, les craintes exprimées par les organisations de défense des libertés laissent entendre que le dispositif renforce les pouvoirs de contrôle sur les associations et les activités cultuelles. Le débat parlementaire de ce mardi permettra de clarifier les contours définitifs de cette proposition qui s’inscrit dans la continuité de la ligne dure défendue par Retailleau lorsqu’il dirigeait Place Beauvau.