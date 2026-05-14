L’ombre d’une mystérieuse conseillère en astrologie plane désormais sur l’un des plus gros scandales politico-financiers qu’ait connu l’Ukraine depuis le début de la guerre. Alors que l’ancien chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, vient d’être placé en détention provisoire ce jeudi matin dans une affaire de blanchiment présumé de plus de 460 millions de hryvnias, les procureurs ukrainiens ont révélé un élément aussi explosif qu’inattendu : plusieurs nominations au sommet de l’État auraient été validées après consultation d’une certaine « Veronika Feng Shui ». La Haute Cour anticorruption de Kiev a ordonné son placement en détention pour 60 jours, avec une caution fixée à 140 millions de hryvnias, soit environ 3,2 millions de dollars.

Selon les éléments dévoilés devant la Haute Cour anticorruption de Kiev, cette femme, identifiée comme Veronika Anikyevich, aurait entretenu un lien direct et privilégié avec l’ancien bras droit de Volodymyr Zelenskyy. Les procureurs affirment que Yermak lui transmettait les dates de naissance de hauts responsables avant leur nomination afin qu’elle donne son « feu vert » astrologique. Parmi les postes concernés figureraient notamment celui du Premier ministre ukrainien, du ministre de la Santé ou encore d’Oleh Tatarov, puissant adjoint de la présidence ukrainienne.

L’affaire prend une dimension encore plus troublante avec la découverte d’un téléphone dédié uniquement aux échanges entre Yermak et cette « conseillère ». Les enquêteurs du NABU et du SAPO assurent également avoir retrouvé des messages dans lesquels Veronika encourageait l’ancien chef de cabinet à « écraser » ses adversaires politiques et médiatiques. Très active sur Telegram, où elle anime une chaîne consacrée à l’astrologie et au développement personnel, elle défend aujourd’hui publiquement Yermak et accuse les organes anticorruption ukrainiens d’être manipulés pour provoquer la « capitulation » de l’Ukraine.

Les enquêteurs ukrainiens soupçonnent par ailleurs Andriy Yermak d’avoir participé à un vaste système de blanchiment d’argent lié à un projet immobilier de luxe près de Kiev. Selon plusieurs médias ukrainiens, une partie des fonds investigués proviendrait de mécanismes de corruption touchant la compagnie nucléaire publique Energoatom ainsi que différents réseaux d’influence proches du pouvoir. Ancien négociateur de Kiev auprès des États-Unis et longtemps considéré comme le deuxième homme le plus puissant du pays après Zelensky, Yermak avait quitté ses fonctions en novembre 2025 après une série de perquisitions spectaculaires à son domicile.

Placée au cœur du scandale, Veronika Anikyevich est devenue malgré elle l’un des visages les plus déroutants de cette crise politique ukrainienne.