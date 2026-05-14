Les marchés asiatiques en hausse, portés par l’IA et l’attention autour du sommet Trump-Xi

Les Bourses asiatiques ont progressé jeudi, soutenues par l’enthousiasme des investisseurs pour l’intelligence artificielle et par l’attention portée à la rencontre entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. Les marchés ont évolué dans un climat mêlant optimisme technologique et prudence diplomatique.

L’un des moteurs de la hausse reste le secteur de l’IA, qui continue d’alimenter les valeurs technologiques en Asie. Le groupe sud-coréen SK Hynix s’est notamment rapproché du seuil symbolique d’une capitalisation de 1 000 milliards de dollars, illustrant l’ampleur de la dynamique actuelle autour des semi-conducteurs et des infrastructures liées à l’intelligence artificielle.

Sur le plan politique, les investisseurs surveillent de près le sommet entre Donald Trump et Xi Jinping, organisé dans un contexte de tensions commerciales persistantes entre les deux puissances. Les discussions devraient notamment aborder la fragile trêve commerciale en cours, ainsi que plusieurs points sensibles comme les ventes d’armes à Taïwan et les tensions liées à certains conflits internationaux.

Selon plusieurs analystes, les attentes autour de cette rencontre restent relativement limitées. Michael Strobaek, directeur des investissements mondiaux chez Lombard Odier, estime qu’un simple maintien du statu quo pourrait déjà être considéré comme un résultat positif, dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes géopolitiques.

Les marchés des changes reflètent également cette nervosité. Le yuan chinois a atteint son plus haut niveau face au dollar depuis trois ans, tandis que la livre sterling a reculé après avoir brièvement touché son plus haut niveau depuis fin 2021. Les investisseurs ajustent leurs positions en fonction des signaux diplomatiques et économiques en provenance de la rencontre au sommet.

Par ailleurs, les marchés de l’énergie restent sous pression, avec un pétrole dépassant les 100 dollars le baril, alimenté par les tensions persistantes au Moyen-Orient. Dans ce contexte, les places financières mondiales évoluent entre espoirs liés à la technologie et inquiétudes géopolitiques toujours très présentes.