La Nouvelle-Calédonie mobilise ses moyens aériens pour retrouver six Vanuatais disparus en mer

Depuis le 7 août, six Vanuatais sont portés disparus en mer après avoir quitté l’île d’Erromango. La Nouvelle-Calédonie coordonne des recherches aériennes en collaboration avec le Vanuatu, mais les conditions météorologiques difficiles compliquent les opérations. Aucune trace de l'embarcation n'a été trouvée jusqu'à présent.

Six personnes sont portées disparues depuis vendredi 7 août dans le sud du Vanuatu. Elles avaient quitté l’île d’Erromango à bord d’une embarcation légère afin de rejoindre Tanna, où elles devaient participer à une cérémonie coutumière. Leur bateau n’est jamais arrivé à destination et aucun contact n’a pu être établi avec ses occupants.

Trois « banana boats » avaient quitté Dillons Bay avant de faire escale à Bongil pour embarquer des passagers et des provisions. Deux embarcations sont arrivées à Lenami Bay, sur l’île de Tanna, vers 17 h 30. La troisième, qui transportait les six personnes recherchées, naviguait initialement devant les autres avant de prendre une direction différente vers le nord-ouest de Tanna.

Une vaste zone maritime explorée

Alerté samedi 8 août vers 22 heures par le port de Lenakel, le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de Nouvelle-Calédonie a pris la coordination des recherches en coopération avec les autorités vanuataises. Un avion Gardian de la Marine nationale et un Casa de l’armée de l’Air ont survolé dimanche une vaste zone maritime. Les opérations sont restées infructueuses, mais une nouvelle mission aérienne est en préparation.

Les recherches sont compliquées par les mauvaises conditions météorologiques et l’absence de signal émis par l’embarcation depuis plus de 24 heures au moment de l’alerte. Météo-France a modélisé sa dérive probable à partir de ses caractéristiques et de sa dernière position estimée. La police du Vanuatu poursuit également ses investigations à terre et demande aux navires présents dans le sud de l’archipel de signaler toute embarcation ou tout objet susceptible d’être lié aux six disparus.