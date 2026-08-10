Insolite – Une valise contenant un «cadavre» déclenche une enquête pour meurtre. C’était une poupée ultra-réaliste

Une valise abandonnée en Nouvelle-Galles du Sud suscite une enquête policière après la découverte de ce qui semble être un corps. Les analyses révèlent finalement qu'il ne s'agit que d'une poupée ultra-réaliste, entraînant la clôture de l'enquête sans victime associée. Aucune indication de meurtre n'est donc établie.

Une découverte macabre en apparence a mobilisé la police australienne avant de connaître un dénouement totalement inattendu. Dimanche, ce qui ressemblait aux restes d’une femme a été découvert dans une valise abandonnée au bord d’une route de Nouvelle-Galles du Sud. L’affaire a immédiatement été traitée comme une possible mort criminelle. Les examens médico-légaux ont finalement établi qu’aucun corps humain ne se trouvait dans la valise : il s’agissait d’une poupée particulièrement réaliste.

Une valise abandonnée au bord d’une route

L’alerte a été donnée vers 12h50 dimanche 9 août à Oallen, une localité rurale située à environ 61 kilomètres au sud de Goulburn, dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud. Des membres du public avaient découvert une valise sur le bord de Wolgon Road, près d’Oallen Ford Road. En regardant à l’intérieur, ils ont pensé être en présence de restes humains. Les policiers du district de The Hume se sont immédiatement rendus sur place. À leur arrivée, les agents ont eux aussi considéré que le contenu pouvait correspondre aux restes d’une femme. Une scène de crime a été mise en place et des spécialistes de la police scientifique ont été mobilisés. L’hypothèse d’un homicide a alors été prise au sérieux.

Vêtements, cheveux, piercing et fausses blessures

L’apparence de ce qui se trouvait dans la valise était suffisamment réaliste pour entretenir le doute. L’objet portait des vêtements, possédait des cheveux ainsi qu’un piercing au nez. Plus troublant encore, des marques visibles sur la poupée ressemblaient à des ecchymoses et à des éraflures. Autant de détails qui ont renforcé, dans les premières heures, l’hypothèse de restes humains. Les policiers ont volontairement évité de manipuler excessivement ce qu’ils pensaient pouvoir être un corps afin de préserver d’éventuels indices. Les mauvaises conditions météorologiques ont également conduit les enquêteurs à redoubler de précautions sur place.

Le laboratoire découvre qu’il ne s’agit pas d’un être humain

La valise et son contenu ont ensuite été transférés dans un laboratoire de médecine légale afin de procéder à des examens approfondis. Le résultat est tombé lundi 10 août au matin : les prétendus restes humains n’en étaient pas. Les analyses ont formellement établi qu’il s’agissait d’une poupée d’apparence humaine extrêmement réaliste. La police a alors officiellement indiqué qu’aucun reste humain n’avait été découvert dans la valise.

L’enquête pour homicide refermée

La découverte avait déclenché une importante mobilisation policière compte tenu de la possibilité qu’une femme ait été tuée puis abandonnée dans une valise. Une fois la nature de l’objet établie par les examens médico-légaux, cette hypothèse a été définitivement écartée. La police de Nouvelle-Galles du Sud a annoncé que les investigations étaient terminées. Aucun cadavre n’a donc été retrouvé et aucune victime n’est liée à cette mystérieuse valise abandonnée au bord de la route.