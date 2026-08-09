Dominique Frot, inoubliable Madame Vergneaux dans «Soda», est morte à 68 ans

Dominique Frot, célèbre pour son rôle de Madame Vergneaux dans la série Soda, décède à 68 ans le 7 août. Bien que reconnue pour cette performance, sa carrière s'étend sur plus de 40 ans, marquée par de nombreuses collaborations théâtrales et cinématographiques. Son héritage artistique demeure, notamment dans le cœur des fans de la série.

Dominique Frot, connue du grand public pour son rôle de Madame Vergneaux dans la série Soda, est décédée à l’âge de 68 ans. La comédienne est morte le 7 août. L’annonce a été faite ce dimanche sur son compte Instagram, où ses proches ont précisé que le lieu et la date de ses obsèques seraient communiqués ultérieurement. Sa disparition touche particulièrement les téléspectateurs qui avaient découvert son visage, mais aussi sa diction et son timbre de voix très reconnaissables, dans la série portée par Kev Adams.

Madame Vergneaux, l’un des visages marquants de « Soda »

Dans Soda, Dominique Frot incarnait Madame Vergneaux, la proviseure autoritaire et décalée de l’établissement fréquenté par Adam Fontella, le personnage interprété par Kev Adams. Diffusée à partir de 2011, la série avait rencontré un important succès auprès du jeune public. Madame Vergneaux en était rapidement devenue l’un des personnages les plus identifiables. Son autorité, ses réactions face aux élèves et le jeu très singulier de Dominique Frot avaient contribué à installer durablement le personnage dans l’univers de la série.

Plus de 40 ans de carrière

Dominique Frot avait cependant derrière elle une carrière bien plus large que son passage dans Soda. Née le 23 août 1957 à Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime, elle était la sœur cadette de la comédienne Catherine Frot. Elle avait suivi une double formation au Conservatoire national d’art dramatique de Paris et à l’École normale supérieure de musique de Paris. Très présente au théâtre, Dominique Frot avait travaillé avec plusieurs grands metteurs en scène au cours de sa carrière, parmi lesquels Peter Brook, Luc Bondy, Claude Régy, Thomas Ostermeier, Robert Wilson et Pascal Rambert.

Trois années à Berlin et une carrière tournée vers le théâtre

La comédienne avait également passé trois années à Berlin au sein de la Schaubühne, l’une des grandes institutions théâtrales allemandes. Elle y avait notamment joué en allemand, poursuivant un parcours largement consacré à la scène. Cette expérience avait renforcé une carrière bâtie pendant plusieurs décennies autour de productions théâtrales exigeantes et de collaborations avec des metteurs en scène français et internationaux.

De nombreux rôles au cinéma

Dominique Frot avait également tourné pour le cinéma, où elle avait multiplié les seconds rôles au fil des années. Une trajectoire plus discrète auprès du grand public que celle de sa sœur Catherine Frot, mais particulièrement riche entre théâtre, cinéma et télévision. Pour toute une génération de téléspectateurs, son nom restera toutefois indissociable de Madame Vergneaux, la redoutable proviseure de Soda, personnage auquel sa voix et son jeu avaient donné une identité immédiatement reconnaissable.