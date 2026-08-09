États-Unis : le cancer de Joe Biden s’est aggravé, annonce son fils Hunter Biden à la BBC

L’état de santé de Joe Biden se serait dégradé en raison de la progression de son cancer, a annoncé son fils Hunter Biden dans un entretien accordé à la BBC. La maladie aurait désormais provoqué des métastases « dans ses os et au-delà ».
Hunter Biden décrit un cancer « très douloureux » et « très invalidant ». Il confie également que cette aggravation est particulièrement difficile à vivre pour l’ancien président américain et son entourage.
Un cancer agressif diagnostiqué en 2025
Joe Biden avait révélé en mai 2025, quatre mois après son départ de la Maison-Blanche, être atteint d’un cancer agressif de la prostate accompagné de métastases osseuses. L’ancien chef de l’État, aujourd’hui âgé de 83 ans, avait ensuite commencé une radiothérapie et un traitement hormonal.
Le démocrate avait renoncé à briguer un second mandat en 2024, dans un contexte d’interrogations croissantes sur son état de santé. Sa vice-présidente Kamala Harris avait alors repris la candidature démocrate avant d’être battue par Donald Trump.
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