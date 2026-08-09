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Une compagnie pétrolière américaine débarque du matériel au Groenland sans autorisation

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Une compagnie pétrolière américaine débarque du matériel au Groenland sans autorisation
Une compagnie pétrolière américaine débarque du matériel au Groenland sans autorisation

Fin juillet, la compagnie américaine Greenland Energy a fait acheminer du matériel de forage sur un aéroport de la côte est du Groenland, destiné à son projet d’exploration dans la région de Jameson Land. L’opération s’est déroulée sans l’aval préalable des autorités groenlandaises, alors que les autorisations nécessaires n’ont toujours pas été accordées par l’administration de Nuuk. L’information, révélée par le média d’investigation danois Danwatch, a suscité une vive réaction du gouvernement autonome.

Nuuk monte au créneau

Les autorités groenlandaises ont immédiatement adressé un avertissement ferme à l’entreprise. Elles rappellent que toute opération logistique liée à l’exploitation des ressources naturelles doit obtenir une approbation formelle de l’autorité des ressources minières avant toute mise en œuvre sur le territoire. Cette prise de position marque la volonté de Nuuk de faire respecter sa souveraineté sur la gestion de son sous-sol arctique, particulièrement convoité pour ses réserves potentielles d’hydrocarbures.

Greenland Energy, compagnie pétrolière américaine réputée proche de Donald Trump, se trouve au cœur d’une tension diplomatique grandissante entre le territoire autonome danois et les intérêts économiques américains dans l’Arctique. Le dossier intervient alors que les enjeux énergétiques et géopolitiques autour du Groenland ne cessent de s’intensifier, avec des acteurs internationaux qui scrutent de près l’évolution de la situation.

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