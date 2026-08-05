Perez Hilton hospitalisé après un direct TikTok où il s’automutile et demande à être abattu par la police

Le blogueur américain Perez Hilton a été hospitalisé dans la soirée du mardi 4 août après avoir diffusé sur TikTok un direct particulièrement alarmant depuis son domicile de Miami. Il y apparaissait ensanglanté et semblait s’infliger plusieurs blessures avec un objet tranchant. Au cours de la diffusion, la personnalité américaine de 48 ans a tenu des propos suicidaires et déclaré espérer être tuée par les policiers présents à l’extérieur de son domicile. « J’espère que les policiers vont m’abattre », a-t-il notamment lancé pendant le direct.

Des spectateurs alertent massivement les secours

De nombreux internautes assistant à la scène ont immédiatement contacté les services d’urgence. Les images ont également circulé sur plusieurs réseaux sociaux avant d’être supprimées. Le compte TikTok de Perez Hilton a été suspendu peu après la diffusion. Les policiers du comté de Miami-Dade se sont rendus à son domicile après avoir reçu de multiples signalements concernant une personne diffusant en direct des actes d’automutilation. Ils ont trouvé plusieurs membres de sa famille à proximité de la maison et ont confirmé que Perez Hilton se trouvait seul à l’intérieur.

La police choisit la désescalade

Face aux déclarations du blogueur et au risque qu’il cherche à provoquer une confrontation mortelle, les policiers n’ont pas immédiatement forcé l’entrée. Ils ont pris leurs distances tout en maintenant une surveillance autour de la propriété. Les autorités ont expliqué que cette stratégie devait créer du temps et permettre d’établir une communication, sans exposer Perez Hilton, les policiers ou le public à un danger supplémentaire. Une unité spécialisée dans les crises psychologiques ainsi que des professionnels de santé mentale ont été mobilisés.

Perez Hilton transporté vivant à l’hôpital

Plus tard dans la soirée, Perez Hilton a été pris en charge en sécurité. Les secours de Miami-Dade l’ont transporté en ambulance vers un hôpital de la région, où il a reçu des soins médicaux. Les autorités n’ont communiqué aucun détail supplémentaire sur la nature exacte de ses blessures, son état de santé ou son pronostic. Des professionnels spécialisés ont parallèlement accompagné les membres de sa famille présents sur place.

Son entourage n’arrivait plus à le joindre

Les représentants de Perez Hilton ont indiqué avoir pris connaissance des images inquiétantes circulant en ligne. Au moment de leur première déclaration, ils n’étaient pas encore parvenus à entrer directement en contact avec lui malgré plusieurs tentatives. Son entourage a assuré que sa santé, sa sécurité et le bien-être de sa famille constituaient désormais la priorité. Il a également demandé que sa vie privée soit respectée et refusé toute spéculation dans l’attente d’informations confirmées.

Plusieurs graves problèmes de santé ces derniers mois

Perez Hilton avait déjà connu une longue hospitalisation au mois de mars. Il avait expliqué avoir développé un ulcère après avoir pris un traitement contre la grippe sans manger suffisamment. Une perforation et une septicémie avaient ensuite nécessité une opération et 21 jours d’hospitalisation. Quelques semaines plus tard, il avait de nouveau été admis à l’hôpital après la découverte d’un important caillot sanguin dans une jambe. Une opération avait été pratiquée pour le retirer. Le blogueur avait ensuite raconté que ces épreuves avaient profondément changé sa vision de la vie.

Une figure historique et controversée de la presse people

De son vrai nom Mario Armando Lavandeira Jr., Perez Hilton s’est fait connaître au milieu des années 2000 grâce à son site consacré à l’actualité des célébrités. Son ton provocateur, ses publications agressives et ses attaques contre plusieurs personnalités lui ont permis de devenir l’un des blogueurs people les plus connus des États-Unis, tout en suscitant de nombreuses critiques. Il a ensuite diversifié ses activités dans la télévision, les podcasts et les réseaux sociaux. Père de trois enfants, il avait annoncé en juin avoir quitté Las Vegas pour s’installer avec eux à Miami.