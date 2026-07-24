Un homme armé s’introduit chez Anne-Sophie Lapix : la journaliste visée 5 fois en 3 ans

Anne-Sophie Lapix est la cible d'une cinquième intrusion depuis 2023, cette fois-ci par un homme armé qui a escaladé sa propriété. L'individu a pris la fuite après le déclenchement des éclairages extérieurs, et une enquête est en cours pour le retrouver. Aucune tentative de vol n'a été constatée cette fois.

Un homme muni d’une arme a escaladé la grille de la propriété parisienne d’Anne-Sophie Lapix et de son mari Arthur Sadoun, dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 juillet. Surpris par le déclenchement de l’éclairage automatique, l’individu a quitté les lieux avant de réussir à pénétrer dans l’habitation. Il est toujours recherché.

Un citronnier déplacé révèle le passage de l’intrus

La journaliste et le président-directeur général de Publicis Groupe étaient absents de leur hôtel particulier situé dans le XVIe arrondissement de Paris. La présence de l’inconnu n’a été découverte que le lendemain matin par la femme de ménage du couple.

En arrivant dans la cour, celle-ci a remarqué qu’un citronnier avait été déplacé. Elle a immédiatement prévenu Anne-Sophie Lapix, qui se trouvait en vacances loin de la capitale. La journaliste a alors consulté les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance installées autour de la propriété.

L’homme escalade la grille avec une arme

Les enregistrements montrent un homme escaladant la grille avant de pénétrer dans la cour. En se déplaçant autour de la maison, il pousse le citronnier qui permettra ensuite de découvrir son passage.

L’individu semble porter une arme à feu. À ce stade, rien ne permet toutefois d’établir si celle-ci était véritable ou factice. L’homme n’a pas réussi à entrer dans le bâtiment. Le déclenchement soudain des éclairages extérieurs l’a surpris et l’a contraint à prendre la fuite. Aucun vol n’a été constaté.

Une cinquième intrusion depuis 2023

Il s’agit au moins de la cinquième intrusion ou tentative d’effraction visant le domicile d’Anne-Sophie Lapix et d’Arthur Sadoun depuis 2023. La propriété du couple a déjà été ciblée à plusieurs reprises par des individus parfois lourdement équipés.

En janvier 2024, Anne-Sophie Lapix avait surpris un homme tentant de forcer sa porte d’entrée avec un pied-de-biche. Quatre jours plus tard, cinq suspects âgés de 17 à 25 ans avaient escaladé le portail de la propriété avant d’être interpellés. Une arme de poing, des tournevis, une cagoule et du ruban adhésif avaient notamment été retrouvés.

Quelques semaines plus tard, en mars 2024, le domicile avait de nouveau été la cible d’une tentative d’effraction. La journaliste avait également raconté le vol de son saxophone lors d’un précédent cambriolage. Les malfaiteurs avaient pris l’étui pour une mallette contenant de l’argent. La découverte de l’instrument avait finalement contribué à leur arrestation.

L’intrus toujours en fuite

Une enquête a été ouverte et confiée aux policiers du premier district de police judiciaire. Les enquêteurs doivent désormais identifier l’homme filmé par les caméras, déterminer la nature exacte de l’arme qu’il portait et établir ses intentions.

La piste d’un cambriolage comme celle d’une tentative de home-jacking restent examinées. L’adresse de la propriété pourrait circuler au sein de réseaux de malfaiteurs, ce qui expliquerait la répétition des intrusions visant la journaliste et sa famille.