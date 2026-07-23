Présidentielle 2027 : le premier débat de campagne se tiendra à Roland-Garros devant 20 000 chefs d’entreprise

Le premier grand débat de la campagne présidentielle de 2027 se déroulera le 27 août sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, à l’occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France, l’université d’été du Medef. Selon RTL, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon ont déjà confirmé leur participation, tandis que Marine Le Pen a également été invitée.

Les candidats face aux attentes du monde économique

Organisé devant près de 20 000 chefs d’entreprise, ce débat s’appuiera sur une consultation menée par le Medef avec OpinionWay auprès de 66 000 dirigeants. Les échanges porteront notamment sur la compétitivité des entreprises, l’emploi, la fiscalité et la transition écologique, avec l’objectif de confronter les candidats aux attentes du monde économique.

Ce rendez-vous marquera le véritable lancement de la campagne présidentielle de 2027. Certains candidats devraient également défendre leurs propositions emblématiques, à l’image d’Édouard Philippe, attendu sur son projet de repousser progressivement l’âge légal de départ à la retraite à 67 ans.