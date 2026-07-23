Marseille : le véhicule de Carla Moreau incendié, une lettre signée « DZ Mafia » retrouvée sur place

Le véhicule de Carla Moreau a été incendié devant son domicile à Marseille, avec une lettre de la « DZ Mafia » retrouvée sur les lieux. Les enquêteurs explorent diverses pistes, tandis qu'aucun lien formel n'a encore été établi entre le groupe et cet acte criminel.

Le véhicule de l’influenceuse Carla Moreau a été incendié dans la nuit de mercredi à jeudi devant son domicile marseillais. Selon les informations révélées par Le Parisien, l’incendie serait d’origine criminelle. À proximité de la voiture, les enquêteurs ont découvert une lettre portant la signature de la « DZ Mafia », laissant envisager une possible tentative d’intimidation.

Au moment des faits, Carla Moreau, 29 ans, ne se trouvait pas à son domicile. L’ancienne candidate de téléréalité séjournait à Monaco, comme le montrent les publications diffusées sur ses réseaux sociaux. Elle aurait appris l’incendie dans la nuit. Contactée, son avocate, Me Anouck Aragones, n’a pas souhaité faire de commentaire.

Une revendication dont l’origine reste à confirmer

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’incendie et d’identifier les auteurs. Les investigations devront notamment établir si la lettre retrouvée sur les lieux provient réellement de la DZ Mafia ou si cette signature a été utilisée pour orienter les soupçons vers l’organisation criminelle.

Connue pour son implication présumée dans le narcobanditisme marseillais, la DZ Mafia est régulièrement citée dans des affaires de règlements de comptes, de trafic de stupéfiants et d’intimidations. À ce stade, aucun élément ne permet toutefois d’établir un lien formel entre ce groupe et l’incendie visant le véhicule de Carla Moreau. Les enquêteurs privilégient pour l’heure toutes les pistes.