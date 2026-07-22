«Mais vous êtes malades?» : annoncé mort sur les réseaux sociaux, Hugues Aufray explose de colère

Hugues Aufray a décidé de répondre lui-même aux rumeurs alarmistes circulant sur son état de santé. Alors que plusieurs publications affirmaient qu’il serait gravement malade, voire décédé, le chanteur a publié une vidéo sur Instagram afin de démentir catégoriquement ces informations. À quelques semaines de son 97e anniversaire, l’interprète de Santiano apparaît particulièrement remonté. Il assure être en bonne santé, poursuit ses activités quotidiennes et demande aux internautes de cesser de diffuser de fausses informations à son sujet.

« Qu’est-ce que j’apprends ? Que je ne suis plus dans ce monde ? »

Dès le début de sa vidéo, Hugues Aufray ne cache ni sa stupéfaction ni sa colère face aux messages annonçant sa disparition. « Qu’est-ce que j’apprends ? Que je ne suis plus dans ce monde ? Mais vous êtes malades ! », lance-t-il directement face à la caméra. Le chanteur accompagne également sa publication d’un avertissement destiné à ses abonnés : « N’écoutez pas les imbéciles. » Une réaction très ferme face à des rumeurs qui se sont propagées rapidement sur les réseaux sociaux, sans qu’aucun élément réel ne vienne les confirmer.

Hugues Aufray assure être « en pleine santé »

Pour mettre définitivement fin aux spéculations, l’artiste donne lui-même des nouvelles précises de son quotidien. Loin d’être hospitalisé ou affaibli comme certains messages le laissaient entendre, il explique se trouver chez lui, à Marly-le-Roi, où il participe à des travaux dans sa maison. « Je suis en pleine santé, je suis en train de faire des travaux à Marly-le-Roi dans ma maison, alors arrêtez vos histoires », affirme-t-il. Le chanteur montre ainsi qu’il continue à mener une vie active. Son message ne laisse aucune place à l’ambiguïté : les informations concernant une prétendue dégradation de sa santé ou son décès sont fausses.

« Arrêtez de dire des conneries »

Visiblement excédé par la répétition de ces fausses annonces, Hugues Aufray termine son intervention avec des mots encore plus directs : « Je ne veux pas être grossier, mais arrêtez de dire des conneries. »

Le chanteur demande aux personnes qui relaient ces affirmations de cesser immédiatement de propager des informations mensongères. Une mise au point brutale, mais assumée, destinée à rassurer son public et ses proches.

Hugues Aufray, qui fêtera ses 97 ans le 18 août, est donc bien vivant et affirme être en bonne santé. Face aux rumeurs annonçant prématurément sa mort, il a choisi de répondre sans détour : il poursuit ses activités et n’entend pas laisser les réseaux sociaux raconter sa vie à sa place.