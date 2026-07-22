Ukraine : la «révolution des cartons» éclate à Kiev et fissure l’autorité de Zelensky après l’éviction de Fedorov

Une vague de manifestations menées par de jeunes Ukrainiens a éclaté à Kiev après l’éviction de Mykhailo Fedorov lors du remaniement gouvernemental ce mois de juillet. Le départ du jeune et populaire ministre de la Défense a fait apparaître une fracture politique et générationnelle dans un pays toujours engagé dans la guerre contre la Russie.

Les protestations ont rapidement été surnommées la « révolution des cartons » en raison des pancartes fabriquées avec de simples morceaux de carton et recouvertes de slogans manuscrits. Elles ne constituent pas une insurrection armée et ne signifient pas que les Ukrainiens ont renoncé à soutenir l’effort de guerre. Elles représentent en revanche une contestation visible de l’ordre politique organisé autour de la présidence.

Le mouvement exprime l’impatience d’une génération qui réclame davantage de rapidité, de compétence et une vision crédible de la vie après la guerre. Derrière le sort personnel de Mykhailo Fedorov se trouve une demande beaucoup plus large concernant l’avenir du pays.

Fedorov, le ministre de « l’iPhone »

À 35 ans, Mykhailo Fedorov représente une génération politique différente de celle qui a longtemps dirigé l’Ukraine. Avant de prendre la tête du ministère de la Défense en janvier 2026, il avait consacré plusieurs années à la transformation numérique du pays. Son profil tranche avec les pratiques politiques traditionnelles. Fedorov parle le langage des entreprises technologiques, des systèmes, des données et des résultats mesurables. Cette image est devenue centrale dans les manifestations déclenchées après son éviction. Les protestataires défendent un modèle de gouvernement qu’ils associent à l’efficacité, à la connexion directe entre les citoyens et l’administration, ainsi qu’à une rupture avec la bureaucratie héritée de l’époque soviétique.

Diia, l’État ukrainien installé dans un smartphone

La réputation de Mykhailo Fedorov repose largement sur Diia, la plateforme numérique ukrainienne qui a permis de placer de nombreux services publics directement dans les téléphones des citoyens. Documents d’identité, permis, inscriptions administratives, services fiscaux et autres démarches de l’État ont été regroupés sur cette plateforme. Des millions d’Ukrainiens l’utilisent pour accomplir des formalités autrefois dépendantes de bureaux, de formulaires papier et de contacts directs avec les administrations.

Diia n’a pas éliminé la corruption. La plateforme a toutefois réduit de nombreux points de contact où les retards volontaires, les décisions arbitraires et les petits pots-de-vin pouvaient prospérer. Pour les soutiens de Fedorov, Diia a démontré que l’Ukraine pouvait moderniser son administration plus rapidement que plusieurs bureaucraties occidentales installées depuis longtemps.

Des morceaux de carton devenus des symboles politiques

La mobilisation possède également une dimension visuelle forte. Les pancartes en carton, les slogans rédigés à la main et les visages jeunes ont créé une image très différente de celle imposée par plusieurs années de mobilisation militaire permanente. Cette expression civile improvisée contraste avec les uniformes, les couleurs militaires et la communication officielle liée à la guerre. Les manifestants expriment leur volonté de ne pas seulement survivre au conflit, mais de vivre dans un pays moderne, ouvert et clairement identifiable comme européen. Le mouvement remplace les mises en scène officielles par une parole citoyenne directe. Un simple matériau d’emballage est ainsi devenu le support d’une contestation et le symbole d’une génération qui veut participer aux choix politiques du pays.

La technologie ne gagnera pas seule la guerre

Mykhailo Fedorov reste avant tout un technocrate et non un commandant militaire de terrain. Ses initiatives concernant les drones, la réforme des achats et les plateformes consacrées aux technologies de défense ont joué un rôle important dans la modernisation de l’armée ukrainienne. Mais les logiciels, les systèmes numériques et la rapidité d’organisation ne peuvent pas remplacer le commandement militaire, les effectifs, la logistique ou la stratégie. La technologie constitue un outil essentiel, pas une solution suffisante à tous les problèmes rencontrés sur le front. L’enthousiasme suscité par Fedorov renseigne donc autant sur l’état d’esprit de la population que sur son bilan personnel. Il est devenu le symbole d’une compétence tournée vers l’avenir au moment où de nombreux Ukrainiens sont épuisés par l’enlisement militaire, les pertes humaines et les tensions institutionnelles.

Le statut politique de Zelensky n’est plus intouchable

Volodymyr Zelensky demeure la figure centrale de la résistance ukrainienne. Son rôle depuis le début de la guerre reste déterminant. Mais l’idée selon laquelle il serait politiquement indispensable commence à être mise à l’épreuve. La prolongation de la mobilisation, les scandales de corruption et la durée écrasante du conflit ont profondément modifié l’atmosphère dans le pays. La population continue de soutenir l’Ukraine, mais elle accepte de moins en moins que l’unité nationale serve à soustraire toutes les décisions présidentielles à la critique.

Les manifestations ne prouvent pas que Zelensky a perdu le soutien du pays. Elles montrent en revanche que la guerre ne protège plus automatiquement toutes les décisions concernant les ministres et les responsables de l’État. Une partie des citoyens distingue désormais clairement le soutien à l’Ukraine d’un soutien inconditionnel à ses dirigeants.

Zelensky a-t-il lui-même fabriqué son futur rival ?

L’ascension de Mykhailo Fedorov comporte une forte ironie politique. C’est Volodymyr Zelensky qui lui a fourni les responsabilités grâce auxquelles il a construit sa réputation nationale. Fedorov a d’abord été chargé du gouvernement numérique, avant de devenir une figure centrale du développement des drones et de la réforme de la défense. Plus ces projets sont devenus visibles, plus il est apparu indispensable à une partie de la population avide de résultats concrets.

Rien ne démontre que Mykhailo Fedorov prépare une candidature présidentielle ou qu’il souhaite défier Zelensky. Mais son éviction a transformé un technocrate discipliné en symbole politique. La décision destinée à l’écarter pourrait ainsi avoir renforcé sa notoriété nationale au lieu de la réduire. Fedorov dispose désormais d’une image qui dépasse largement ses anciennes fonctions gouvernementales.

Une révolte contre la vieille garde

La « révolution des cartons » traduit également une frustration contre les élites recyclées, les institutions opaques et les lenteurs administratives qui ont limité la transformation de l’Ukraine depuis son indépendance. Les partisans de Fedorov le considèrent comme l’un des représentants d’une génération apparue après Maïdan, marquée par l’intégration occidentale, la culture numérique et une faible tolérance envers les lourdeurs bureaucratiques.

Volodymyr Zelensky était lui-même entré en politique comme un outsider. Il promettait de renverser les habitudes de l’ancien système et de renouveler profondément les institutions. Après plusieurs années au pouvoir, son administration est désormais considérée par une partie de la jeunesse comme appartenant à l’ordre établi. Elle est tenue responsable des compromis et des échecs du système qu’elle avait promis de transformer.

L’espoir d’une « paix décente »

Derrière les slogans des manifestants se trouve une demande publique particulièrement difficile : obtenir la sécurité sans imposer des sacrifices sans fin et parvenir à la paix sans capituler. L’attrait exercé par Mykhailo Fedorov repose en partie sur l’espoir que la compétence, la technologie et de meilleures relations avec les partenaires occidentaux pourraient créer d’autres possibilités qu’une guerre d’usure permanente.

Aucune application ne peut résoudre les choix stratégiques auxquels l’Ukraine est confrontée. Aucun système numérique ne peut, à lui seul, mettre fin à la guerre ou garantir une issue favorable. Les symboles politiques prennent néanmoins une importance particulière dans une population épuisée. Fedorov incarne actuellement l’idée que l’avenir du pays peut encore être construit et organisé, plutôt que simplement subi.

La corruption, combustible le plus dangereux de la colère

La corruption demeure l’un des principaux moteurs du mécontentement. Les Ukrainiens ont accepté des sacrifices extraordinaires en pensant que la guerre accélérerait, plutôt qu’elle ne retarderait, la construction d’un État plus propre. Chaque scandale concernant les marchés publics et chaque abus commis dans les systèmes de recrutement militaire fragilisent cette promesse. Ces affaires alimentent l’idée que les citoyens supportent le poids du conflit tandis que certaines pratiques anciennes continuent de prospérer. Les pancartes en carton réclament le retour à l’une des promesses centrales de l’époque de Maïdan : des institutions transparentes, un pouvoir tenu de rendre des comptes et une rupture décisive avec les habitudes du passé.

Une nouvelle période politique pourrait s’ouvrir

La « révolution des cartons » peut perdre de son intensité ou devenir le premier chapitre d’un nouveau cycle politique en Ukraine. Son avenir reste incertain, tout comme celui de Mykhailo Fedorov. Le mouvement a cependant déjà démontré que la guerre n’avait pas fait disparaître la contestation intérieure. Les Ukrainiens peuvent soutenir leur pays face à la Russie tout en exigeant des comptes de leurs dirigeants.

L’éviction de Fedorov a fait émerger une opposition qui ne rejette ni l’armée ni l’effort de guerre. Elle réclame un État plus rapide, plus transparent, plus moderne et capable de préparer l’après-guerre. À Kiev, de simples morceaux de carton ont suffi pour rappeler à Volodymyr Zelensky que l’unité nationale ne signifie plus le silence politique.