Le Chili déclare l’état de catastrophe après des pluies historiques dans le nord

Des inondations et des glissements de terrain ont frappé plusieurs régions du Chili, faisant au moins cinq morts et isolant plus de 99 000 personnes. Le président José Antonio Kast a activé l’état de catastrophe constitutionnel.

Le gouvernement chilien a déclaré l’état de catastrophe dans la région de Coquimbo et la province de Huasco après des pluies torrentielles qui ont provoqué inondations et coulées de boue. Le président José Antonio Kast a annoncé cette décision après évaluation de l’ampleur de l’urgence.

Au moins cinq personnes ont perdu la vie, selon des maires locaux. Le service national de gestion des risques et des catastrophes, le Senapred, fait état de milliers de sinistrés, de plus de 99 000 personnes isolées et de plusieurs disparus à travers le pays.

Les précipitations ont atteint des niveaux historiques dans certaines zones de Coquimbo. La station météorologique de Cerro Tololo a enregistré plus de 200 millimètres de pluie, un record selon les autorités météorologiques chiliennes. Des évacuations ont été menées dans plusieurs localités touchées par la montée des eaux.