Turquie : l’ex-chef de l’opposition Ozel annonce la création d’un nouveau parti

Écarté de la tête du CHP par décision de justice en mai dernier, Özgür Özel a annoncé mardi devant plus de 80 parlementaires sa démission du Parti républicain du peuple et son intention de fonder une nouvelle formation politique.

C’est devant une salle acquise à sa cause qu’Özgür Özel a pris la parole au parlement turc. « Aujourd’hui, nous sommes au bord d’un triste adieu devenu inévitable et dont l’heure est venue. Nous souhaitons toutefois partager avec le peuple l’espoir d’un nouveau départ », a-t-il déclaré aux élus du CHP, qui lui ont réservé une ovation debout.

Le futur parti devrait s’appeler « Yeni Parti » (« Nouveau Parti »). Özel doit déposer une demande d’enregistrement auprès du ministère de l’Intérieur. Selon ses propres mots, la formation deviendra « la principale force d’opposition à la Grande Assemblée nationale par une large marge » une fois les procédures accomplies.

Özel avait été destitué de la présidence du CHP par ordonnance judiciaire en mai, une décision qui avait simultanément réinstallé l’ancien dirigeant Kemal Kiliçdaroglu comme chef par intérim. Les deux hommes n’ont pas réussi à s’entendre sur une solution durable à la crise de direction, creusant une fracture au sein du parti.

Ses partisans voient dans cette procédure judiciaire une manœuvre du président Recep Tayyip Erdogan pour affaiblir l’opposition. Le gouvernement, lui, maintient que les tribunaux turcs fonctionnent de manière indépendante.

Özel bénéficie d’un soutien solide parmi les parlementaires du CHP, et nombre d’entre eux devraient le suivre dans sa nouvelle aventure politique. Sa démission intervient dans un contexte de pression judiciaire accrue sur les municipalités dirigées par le CHP, notamment à travers les multiples poursuites visant le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, emprisonné depuis mars de l’année dernière et exposé à des peines pouvant atteindre plusieurs décennies d’incarcération.

Özel avait joué un rôle central dans la mobilisation des plus grandes manifestations de rue en Turquie depuis plus d’une décennie, après l’arrestation d’Imamoglu. Sous sa direction, le CHP avait également réalisé des gains significatifs lors des élections municipales de 2024, consolidant son emprise sur Istanbul et Ankara.