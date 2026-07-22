Le Sénégal apporte son soutien à la candidature de Macky Sall à l’ONU

Dakar a officialisé son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies. Ce revirement intervient après une rencontre entre l’ex-chef de l’État et le président en exercice Bassirou Diomaye Faye.

Le Sénégal soutient désormais la candidature de Macky Sall au secrétariat général de l’ONU. Ce changement de position de Dakar est d’autant plus notable qu’il survient dans un contexte de tensions persistantes entre le pouvoir actuel et l’ancien président.

C’est une rencontre entre Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye qui aurait ouvert la voie à ce rapprochement. Le gouvernement sénégalais a ainsi décidé de porter la candidature de son prédécesseur sur la scène internationale, malgré les frictions qui ont marqué la transition politique entre les deux hommes.

Macky Sall, qui a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024, brigue le poste de secrétaire général des Nations unies, l’une des fonctions diplomatiques les plus élevées au monde.