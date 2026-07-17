Un collectif sénégalais s’oppose au retour de Macky Sall à Dakar

L’ancien président sénégalais Macky Sall est attendu à Dakar ce vendredi pour rencontrer le chef de l’État, dans le cadre de sa candidature au poste de secrétaire général de l’ONU. Un collectif dénonce sa venue et l’accuse d’avoir réprimé violemment les manifestations de l’opposition.

L’ancien président sénégalais Macky Sall est attendu à Dakar ce vendredi pour rencontrer le chef de l’État, dans le cadre de sa candidature au poste de secrétaire général de l’ONU. Un collectif dénonce sa venue et l’accuse d’avoir réprimé violemment les manifestations de l’opposition.

La visite de Macky Sall à Dakar ne passe pas sans remous. L’ancien président sénégalais doit rencontrer vendredi le chef de l’État sénégalais actuel, une étape de sa campagne pour briguer le secrétariat général des Nations unies. Mais un collectif a choisi de s’y opposer publiquement.

Ce groupe accuse l’ancien chef d’État d’avoir ordonné une répression sévère contre les manifestants de l’opposition entre 2021 et 2024, une période de tensions politiques intenses au Sénégal qui a coûté la vie à des dizaines de personnes.

La candidature de Macky Sall à la tête de l’ONU place ainsi son bilan sécuritaire sous les projecteurs, au moment même où il cherche à se repositionner sur la scène internationale.