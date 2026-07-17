« Dreamland » : le manga français culte arrive en anime après 20 ans

Vingt ans après sa création, Dreamland franchit une nouvelle étape. Le manga de Reno Lemaire, considéré comme l’une des œuvres majeures du « manfra » (contraction de manga et français), sera adapté en série animée à partir d’octobre 2026. Présentée en avant-première lors de Japan Expo, cette adaptation symbolise la reconnaissance progressive d’une création française longtemps restée dans l’ombre des productions japonaises.

Un univers français inspiré des codes du manga japonais

Publié depuis 2006 chez Pika Édition, Dreamland raconte l’histoire de Terrence, un lycéen marqué par la disparition de sa mère dans un incendie et paralysé par sa peur du feu. Après avoir réussi à vaincre ce traumatisme, il découvre qu’il peut voyager dans Dreamland, un monde parallèle construit à partir des rêves humains, où sa phobie devient un pouvoir lui permettant de contrôler les flammes.

Avec 24 tomes publiés et plus de 800 000 exemplaires vendus, la série est devenue le manga français le plus long jamais réalisé par un auteur français. Son adaptation animée est portée par ADN, Crunchyroll, La Chouette Compagnie et Ellipse Animation. Réalisée par Joe Celse et Juan Pablo Machado, avec un scénario signé Antoine Maurel et Jean-Luc Cano, la série sera diffusée épisode par épisode sur ADN à partir d’octobre.

La première projection d’un épisode lors de Japan Expo a marqué un moment symbolique pour les fans, vingt ans après les débuts de Reno Lemaire. L’événement intervient alors que le « manfra » a progressivement gagné en légitimité auprès du public, après avoir longtemps été critiqué par certains lecteurs attachés à une vision exclusivement japonaise du manga.

Une adaptation qui revendique son identité française

Pour l’équipe du projet, le défi n’était pas de reproduire à l’identique les codes des anime japonais, mais de trouver un équilibre entre influences nippones et personnalité française. Juan Pablo Machado explique ainsi que l’objectif était de ne pas « imiter », mais de développer un style propre, capable de conserver l’énergie des grandes séries d’action tout en affirmant une sensibilité différente.

L’anime assume notamment son ancrage hexagonal : les décors reprennent des éléments de Montpellier et les personnages évoluent dans un environnement bien français, loin des cadres scolaires japonais souvent associés aux mangas animés. Une manière pour Reno Lemaire de faire voyager une culture française à travers un genre largement popularisé par le Japon.

Si Dreamland a déjà commencé à se faire une place au Japon avec la publication de ses premiers tomes par l’éditeur Euromanga, son succès reste encore limité dans le pays. L’auteur souligne que le marché japonais fonctionne différemment, notamment avec l’importance de la prépublication dans des magazines spécialisés avant la sortie en volumes.

Cette adaptation représente donc un nouveau défi : après avoir conquis plusieurs générations de lecteurs français, Dreamland doit désormais prouver qu’un univers imaginé en France peut trouver son public au-delà des frontières. Les premiers épisodes seront également proposés en avant-première au cinéma les 19 et 20 septembre 2026, avant leur diffusion en streaming.