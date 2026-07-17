À Avignon, “Partenaires particuliers” explore les ravages des non-dits familiaux

Présentée dans le cadre du Festival Off d’Avignon, Partenaires particuliers est une création de Manon Habets, mise en scène par Ana Dandoy Arnoldi. Cette pièce plonge le spectateur dans le quotidien d’un frère et d’une sœur qui grandissent dans la Belgique des années 2000, où les silences pèsent parfois plus lourd que les mots.

Une histoire intime construite comme un thriller psychologique

Tout commence avec Jul et son petit frère Gab, inséparables durant l’enfance. Puis, au fil des années, quelque chose se dérègle. Les scènes du quotidien prennent une autre couleur, les incompréhensions s’accumulent et une tension diffuse s’installe. Le récit dévoile peu à peu les failles d’une famille en apparence ordinaire, laissant le spectateur reconstituer lui-même les pièces du puzzle.

Plutôt que de montrer frontalement son sujet, la pièce préfère la suggestion. Les regards, les silences et les absences de mots racontent autant que les dialogues. L’humour, teinté d’absurde belge, apporte par moments une respiration bienvenue avant de laisser la place à une émotion plus profonde. Une manière délicate d’aborder les traumatismes familiaux sans jamais céder au sensationnalisme.

Un spectacle salué et à découvrir jusqu’au 25 juillet

Partenaires particuliers a reçu le prix de la Meilleure création lors des Jacques 2026, une récompense décernée par les Cours Florent, où le projet a été sélectionné parmi près de 200 créations présentées cette année. Il a également été nommé dans plusieurs catégories, dont celles de la meilleure autrice et des meilleures interprétations.

Au-delà de son intrigue, Partenaires particuliers interroge la place du silence dans les familles et la manière dont certains secrets traversent les générations. Une pièce qui invite à regarder autrement les liens les plus proches, en rappelant que ce qui n’est jamais dit peut parfois laisser des traces plus profondes que les mots eux-mêmes.

Le spectacle est à découvrir au Théâtre des Barriques, à Avignon, jusqu’au 25 juillet 2026.